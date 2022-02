MotoGP-test Indonesië: Spoedvergadering wegens baanomstandigheden

De MotoGP-coureurs maakten op vrijdagmorgen lokale tijd voor het eerst kennis met het Mandalika International Street Circuit. Deze laatste officiële test is een belangrijke graadmeter richting de seizoensopener in Qatar, die op 6 maart gepland staat. De omstandigheden waren echter verre van ideaal vanwege stevige regenval in de dagen voor de test, en bouwwerkzaamheden rondom het circuit. De baan was daardoor nog vochtig en modderig.

Hoewel negentien rijders in het eerste uur een tijd op de klokken hadden gebracht - Pramac Ducati-rijder Johann Zarco stond bovenaan de tabellen met een 1.44.830 - werd de sessie niet veel later stilgelegd. De lokale organisatie probeerde de baan schoon te vegen en de modder weg te halen. Dat duurde meer dan anderhalf uur voordat het licht weer op groen ging. Door de lange onderbreking mogen de coureurs aan het einde van de dag 45 minuten langer doorgaan, wat inhoudt dat de sessie tot 17.45 uur lokale tijd duurt.

Spoedoverleg met Dorna

Een delegatie van rijders, waaronder regerend wereldkampioen Fabio Quartararo, Aprilia-rijders Aleix Espargaro en Maverick Viñales, Ducati’s Francesco Bagnaia en Suzuki-man Alex Rins, hebben een spoedvergadering belegd met Dorna-wedstrijdleider Carlos Ezpeleta en FIM-veiligheidsofficier Franco Uncini. Het enige onderwerp op de agenda: de gevaarlijke baanomstandigheden. Tijdens het overleg werd besloten dat degenen die dat wilden, voor 15.00 uur lokale tijd minimaal twintig ronden zouden afleggen. Als niemand tegen die tijd de rondetijd significant kon verbeteren, zou de sessie afgevlagd worden. De actie zou op zaterdag doorgaan, nadat er verdere schoonmaakwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Het baanrecord op het stratencircuit is momenteel een 1.32.288 op naam van Toprak Razgatlioglu, neergezet tijdens de World Superbike-finale in november. De MotoGP-teams hadden verwacht dat zij daar zo’n twee seconden onder zouden duiken. Rond 14.30 uur lokale tijd was de snelste tijd een 1.35.795 van Andrea Dovizioso.

Meer updates volgen.