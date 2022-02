Gebroeders Espargaro snelste op eerste dag MotoGP-test Indonesië

De eerste dag van de MotoGP-test in Indonesië begon niet zoals de teams en coureurs hadden gehoopt. Vanwege forse regenval en bouwwerkzaamheden rondom de baan was het asfalt van het Mandalika Street Circuit ronduit smerig te noemen. Na iets meer dan een uur werd de eerste testdag stilgelegd, waarna er gedurende 90 minuten pogingen gedaan werden om het circuit schoon te krijgen. Enkele coureurs gingen intussen met de racedirectie in gesprek over de omstandigheden op de baan. Uiteindelijk werd de sessie hervat en werden er snellere tijden geklokt. Ook werd de testdag met 45 minuten verlengd om iets van de verloren tijd goed te maken.

Ten tijde van de onderbreking had Pramac Ducati-rijder Johann Zarco met 1.44.830 de snelste tijd in handen, maar op de schonere baan duikelden de rondetijden in rap tempo omlaag. Daarbij werden de coureurs geholpen door het feit dat ze de regenbanden in konden wisselen voor slicks. De verwachting dat de rondetijden een stuk sneller zouden zijn dan die van de Superbikes eind 2021, kwam echter nog niet uit. Pol Espargaro was met 1.32.466 uiteindelijk de snelste en de enige die onder het ronderecord van Superbike-kampioen Toprak Razgatlioglu dook.

De Spanjaard van Honda was aan het einde van testdag ruim vier tienden van een seconde sneller dan zijn oudere broer Aleix Espargaro, die namens Aprilia de tweede tijd klokte. Slechts zes duizendsten daarachter klokte Brad Binder de derde tijd, gevolgd door Alex Rins. Regerend kampioen Fabio Quartararo was op P5 de beste Yamaha-rijder, maar hij gaf al ruim zes tienden toe op Espargaro. Jack Miller reed op zijn Ducati de zesde tijd, voor Maverick Viñales en Joan Mir. De top-tien werd afgesloten door Andrea Dovizioso en Jorge Martin.

Marc Marquez ging tijdens de eerste testdag in Indonesië kortstondig aan de leiding, maar viel uiteindelijk met een achterstand van 1,3 seconde op zijn teamgenoot Espargaro terug naar de zeventiende positie. Francesco Bagnaia, de runner-up van afgelopen jaar, crashte in de middag en kwam niet verder dan P22. Ook Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi en Takaaki Nakagami gingen vrijdag onderuit op het Mandalika Street Circuit.

De MotoGP-teams komen ook zaterdag en zondag nog in actie in Indonesië ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 6 maart begint in Qatar.