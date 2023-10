Wegen Honda en Marc Marquez scheiden na MotoGP-seizoen 2023

Door de matige vorm van Honda gingen er de afgelopen periode al hardnekkige geruchten over een vertrek van Marc Marquez. Met name Gresini Ducati werd genoemd als de plek waar hij zijn carrière vanaf 2024 zou voortzetten, ondanks dat hij over een contract voor 2024 beschikte bij de Japanse fabrikant. Woensdagmiddag kwam er dan eindelijk duidelijkheid, want Honda maakte bekend dat het doorlopende contract van Marquez in goed overleg is ontbonden en dat de Spanjaard eind 2023 vertrekt bij zijn huidige werkgever. "Beide partijen waren het erover eens dat het in hun eigen belang was om in de toekomst andere wegen te bewandelen om hun doelen te bereiken", meldde Honda in een verklaring.

Daarmee komt er na elf jaar een einde aan een bijzonder succesvolle samenwerking tussen Marquez en Honda. De 30-jarige coureur uit Cervera debuteerde in 2013 in de MotoGP namens het fabrieksteam en eiste meteen de wereldtitel voor zich op, een prestatie die hij in 2014 herhaalde. Tussen 2016 en 2019 won hij vervolgens vier keer op rij de wereldtitel, waarvan de laatste met 151 punten voorsprong. Begin 2020 raakte Marquez echter zwaar geblesseerd aan zijn rechterarm, waaraan hij tussen 2020 en 2022 vier keer geopereerd werd. Sindsdien is de Honda RC213V ook een stuk minder competitief geworden, waardoor zijn GP-zege in Emilia-Romagna in 2021 vooralsnog zijn laatste overwinning is gebleken.

In totaal won Marquez in de afgelopen 11 seizoenen 59 races met Honda, mocht hij 64 keer van pole-position vertrekken en behaalde hij 101 podiumplaatsen. De recentste daarvan boekte hij afgelopen weekend voor Honda's thuispubliek in Japan, al gaf de coureur toen al aan dat dit resultaat geen gevolgen zou hebben voor zijn toekomstbesluit. Er gingen op dat moment al langere tijd geruchten dat Marquez graag onder zijn doorlopende contract uit zou willen. Die geruchten werden heviger toen hij na afloop van de MotoGP-test in Misano, waar hij de 2024-motorfiets voor het eerst aan de tand voelde, weinig positief was over de ontwikkelingen.

Overstap naar Gresini Ducati ligt voor de hand

Officieel is nog niet bekend waar Marquez zijn loopbaan in 2024 voortzet, maar hij is de afgelopen periode veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Gresini Ducati. Het kleine Italiaanse team uit Faenza is het enige team dat een van de zitjes nog moet invullen en lijkt daardoor op voorhand de enige kandidaat te zijn om Marquez in de armen te sluiten. Mocht de bevestiging daarvan komen, dan wordt hij herenigd met broertje Alex Marquez. Het tweetal reed in 2020 al enkele races samen voor Repsol Honda, waarna het jongere broertje via LCR Honda in 2023 bij Gresini belandde. Marquez is door het team al bevestigd voor 2024 en lijkt zich op te kunnen maken voor een samenwerking met zijn broer, die naar verluidt ook een eenjarige deal gaat tekenen of reeds heeft getekend. Beide rijders racen volgend jaar in principe op een Ducati Desmosedici GP23, omdat de actuele motorfietsen alleen bij het fabrieksteam en Pramac ingezet worden.

Motorsport.com heeft vernomen dat Marquez het nieuwe avontuur bij Gresini helemaal alleen aangaat. Sinds zijn tijd in de Moto2 werkte de Spanjaard met dezelfde groep mensen. Naar verluidt heeft hij pogingen gedaan om enkele technici mee te nemen, maar Ducati heeft daar geen oren naar. Zij vrezen een situatie waarin de technici waardevolle informatie opdoen over de beste MotoGP-motor van het moment, om na 2024 mogelijk weer te vertrekken naar een ander team.