Marquez: Podium in Japan verandert niets aan toekomst bij Honda

In een weekend waarin hij een aankondiging over zijn toekomst in de MotoGP voor zich uitschoof, behaalde Marc Marquez het beste resultaat van zijn seizoen. Na zijn zevende plek in de zaterdagse sprintrace profiteerde de Repsol Honda-coureur optimaal van de regen die viel tijdens de Grand Prix van Japan door achter Jorge Martin en Francesco Bagnaia als derde over de finish te komen. Het is de eerste podiumplek van Marquez in een Grand Prix in 2023, nadat hij in de sprintraces in Portugal en India al als derde eindigde.

Een ogenschijnlijk positieve dag dus voor Marquez, die het podium behaalde op het thuiscircuit van zijn huidige werkgever Honda. Toch stelt hij nog altijd niet blij te zijn met hoe de situatie bij zijn team nu is. "Ik geniet er niet van, ik lijd. Ik heb slapeloze nachten en ik denk veel na over mijn toekomst. Dit is een romantisch verhaal, dat het eerste podium van het jaar komt op het thuiscircuit van Honda en in aanwezigheid van de bazen", vertelt Marquez na afloop van de race in Motegi. "We zullen zien wat er gebeurt, maar mijn toewijding aan het merk is altijd 100 procent geweest en dat zal altijd zo blijven."

Ondanks een doorlopend contract wordt Marquez in verband gebracht met een vertrek bij Honda. Gresini Ducati wordt veelvuldig genoemd als het alternatief voor de Spanjaard, al drukt hij zichzelf steevast voorzichtig uit als het gaat om zijn toekomstplannen. Na de race in Motegi verklaarde hij echter wel dat het resultaat aldaar weinig invloed heeft op zijn besluit. "Nee, het ligt niet aan het podium van vandaag, de race in India, Misano of Catalonië. Ik heb een duidelijke gedachte en ik weet wat er moet gebeuren voor het ene of het andere. Maar we kunnen zeggen dat het podium van vandaag een heel romantisch podium was, dus het was heel mooi."

Eens met definitief staken wegens regenval

In de Japanse Grand Prix vertrok Marquez vanaf de zevende positie, om na de eerste ronde naar de pits te komen en voor regenbanden te kiezen. Daarna zakte de zesvoudig MotoGP-kampioen aanvankelijk even terug naar de zesde positie, om daarna weer aan een inhaalrace te beginnen. Die bracht hem op de derde positie en met een kans om de aanval te openen op Bagnaia en leider Martin. Voordat het zover kwam, werd de race definitief stil te leggen wegens de regen. Dat besluit van de wedstrijdleiding kon op de goedkeuring rekenen van Marquez, die zelf ook zijn hand opstak om aan te geven dat het te gevaarlijk werd.

"Ik zag al dat het een lange race zou worden. Daarom probeerde ik de banden niet te slopen toen er in het begin niet zoveel water op de baan was", blikte Marquez terug op zijn race. "Toen het vervolgens harder begon te regenen, kwam ik terug en voelde ik me goed. Hoewel ik een van de snelste jongens op de baan was, stak ik mijn hand op om de race stil te laten leggen. De omstandigheden waren moeilijk en er was veel aquaplaning. Het klopt ook dat de twee coureurs voor mij meer te verliezen hadden dan ik omdat ze om het kampioenschap vechten, maar het stoppen van de race was juist, vooral vanwege het gebrek aan licht."