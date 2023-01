Handblessure Quartararo hersteld: "Klaar om voor titel te vechten"

Dinsdagochtend heeft Yamaha de gloednieuwe livery voor het MotoGP-seizoen 2023 onthuld. Dat deed het team tijdens een bijeenkomst van Yamaha-dealers in het Indonesische Jakarta. Onder meer Yamaha-president Yoshihiro Hidaka, directeur Lin Jarvis, teambaas Massimo Meregalli en natuurlijk coureurs Fabio Quartararo en Franco Morbidelli waren van de partij om de nieuwe kleurstelling te presenteren. Net als de afgelopen jaren racen de Fransman en Italiaan met een overwegend blauw met zwarte camouflagelivery, nieuw is dat er dit jaar donkergrijze accenten zijn toegevoegd.

Tijdens de presentatie kwam ook Quartararo aan het woord. De wereldkampioen van 2021 moest afgelopen jaar toezien hoe Francesco Bagnaia een grote achterstand ongedaan maakte en hem de wereldtitel afsnoepte. In december brak hij vervolgens zijn linkerhand bij een training op de crossmotor, maar inmiddels is Quartararo weer fit. "Mijn winterpauze verliep niet helemaal zoals gepland doordat ik mijn hand blesseerde tijdens een motocross-training. Desondanks ben ik non-stop door blijven werken. Ik heb veel cardio gedaan om ervoor te zorgen dat ik 100 procent fit ben bij de start van het seizoen 2023. Mijn handblessure is ook volledig hersteld, dus ik voel me klaar om weer voor de titel te vechten", blikt hij alvast vooruit richting het nieuwe MotoGP-seizoen.

De aangepaste livery en de toevoeging van donkergrijs vallen goed in de smaak bij de Fransman, die afgelopen jaar met afstand de beste Yamaha-rijder was. "We hebben een nieuwe camouflagelivery en dat is een fijne verandering. Het nieuwe uiterlijk bevalt mij en het is goed dat er wat veranderingen zijn doorgevoerd. Nog belangrijker is dat ik ernaar uitkijk om weer te rijden. Ik ben heel benieuwd naar de YZR-M1 van 2023 tijdens de test in Sepang. We gaan dit jaar hard werken, zoals we altijd doen. We hebben veel geleerd in 2022 en nu wil ik gewoon weer voor de titel vechten. Mijn fans hebben mij enorm gesteund en enorm veel berichten gestuurd deze winter. Ik kijk ernaar uit om ze dit seizoen weer te zien op de circuits. We gaan plezier hebben!"

Iedereen op nul bij frisse start in 2023

Daar waar Quartararo vorig jaar meer uit de Yamaha M1 leek te halen dan erin zat, gold voor teamgenoot Morbidelli juist dat hij de potentie van de motor niet leek te benutten. De Italiaan scoorde maar liefst 206 punten minder dan zijn teamgenoot en werd slechts negentiende in het kampioenschap. Die resultaten behoren nu echter tot het verleden, want in 2023 beginnen alle rijders weer op nul. Daar put Morbidelli dan ook hoop uit. "We maken vandaag een frisse start met een nieuw uiterlijk. Alles staat weer op nul en alles is mogelijk dit seizoen, dus dat is een spannend vooruitzicht", vertelt hij. "We hebben 2022 afgesloten met een verbeterd gevoel. Nu is het belangrijk dat we goed werk leveren bij de aankomende wintertests, zodat we goed voorbereid zijn op de seizoenstart in Portugal in maart. Er is een nieuw raceformat en daar zullen de teams en coureurs aan moeten wennen, maar ik zie het als een positieve verandering. Ik denk dat de fans hier namelijk van gaan genieten."