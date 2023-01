Met nog twee weken te gaan tot de eerste officiële wintertest is het aftellen voor het nieuwe MotoGP-seizoen begonnen. De teampresentaties volgen elkaar nu in hoog tempo op. Yamaha was onlangs het eerste team dat de nieuwe livery presenteerde. Zaterdag was het de beurt aan Gresini Racing. In Cervia, dicht bij het hoofdkwartier in Faenza, toonden Fabio Di Giannantonio en nieuwbakken Gresini-coureur Alex Marquez de kleuren op de machine. De renstal houdt vast aan de lichtblauwe en rode kleuren.

Het wordt voor Gresini Racing het tweede seizoen met Ducati-motoren. Eind 2021 nam het na een samenwerking van zeven jaar afscheid van Aprilia. Enea Bastianini, die in 2022 vier zeges pakte, heeft het team verlaten en gaat in 2023 verder bij het fabrieksteam van Ducati. Hij wordt opgevolgd door Marquez, die overkomt van Honda. Di Giannantonio en de broer van Marc Marquez krijgen de beschikking over de Ducati Desmosedici GP22. Het is de motor waarmee Francesco Bagnaia vorig jaar kampioen werd. Hiermee schonk de Italiaan Ducati voor het eerst in vijftien jaar weer een titel. De kans is dus groot dat Gresini Racing in 2023 vanaf de start competitief zal zijn.

In Valencia, kort na het einde van het seizoen 2022, voelden beide heren de nieuwe motorfiets al aan de tand. 10 februari trapt de MotoGP de voorbereidingen op 2023 af op het Sepang International Circuit in Maleisië. Een maand later reist het circus af naar Portugal om in Portimao de wintertests te vervolgen. Eind maart begint in Portugal het nieuwe seizoen met de eerste Grand Prix. Gresini Racing gaat een poging doen de zevende plaats van 2022 te verdedigen. Afgelopen jaar scoorde de renstal 243 punten. Bastianini sloot, mede door zijn emotionele zege in Qatar, het jaar op de derde plek af. Het Ducati-fabrieksteam zal komende week als eerstvolgende renstal het doek van de nieuwe machine trekken.

