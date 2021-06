Gresini met Ducati in MotoGP, ook rijders gepresenteerd

Teambaas Fausto Gresini was in gesprek met verschillende partijen toen hij rond kerst vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen werd met het coronavirus. Enkele weken daarna werd duidelijk dat Gresini de complicaties van de longziekte niet meer te boven zou komen. Hij overleed op 23 februari. De weduwe van de voormalig wereldkampioen, Nadia Padovano, heeft sindsdien de taken van haar man overgenomen. Daarmee was ook duidelijk dat het voortbestaan van de formatie niet in gevaar kwam.

Gresini voerde aanvankelijk gesprekken met Suzuki, maar de Japanse fabrikant is weifelend als het gaat om het inzetten van extra motoren. Hoewel de roep om uitbreiding groot was binnen het team, zag Suzuki af van het inzetten van twee extra machines. Grasini had daarna nog kans om bij Aprilia te blijven, maar ook in Noale heeft men besloten geen satellietteam te faciliteren. Ducati bleef derhalve als enige reële optie over.

Vanaf volgend seizoen komt Gresini dus uit met de motoren van Ducati, bevestigde men donderdag. Ook de rijders zijn direct gepresenteerd. Moto2-wereldkampioen Enea Bastianini stapt over van Avintia Ducati. Dat team verdwijnt door de overname van VR46 van de grid. Bastianini staat onder contract bij Ducati en al in die hoedanigheid actief zijn bij Gresini. Hij krijgt volgend jaar naar verluidt beschikking over de nieuwste Ducati. Fabio di Giannantonio is de andere coureur. Hij tekende vorig jaar al een voorcontract bij Gresini om in 2022 de opstap naar de MotoGP te maken. Hij rijdt op dit moment voor Gresini in de Moto2-klasse.

“Dit is een heel emotioneel moment voor ons”, zei Nadia Padovani. “In de afgelopen maanden hebben we onze emoties gebruikt om de toekomst van Gresini Racing vorm te geven. We zijn ontzettend trots dat we nu een officiële bekendmaking kunnen doen. Het is een project gestoeld op de waarden waar Fausto jarenlang mee gewerkt heeft. In eerste instantie dank ik [Dorna Sports CEO] Carmelo Ezpeleta voor de steun in de afgelopen maanden, dank ik Ducati voor hun vertrouwen in ons project en dank ik Flex-Box voor de toezegging dat ze ons als titelsponsor willen helpen. Fabio en Enea gaan hun best doen om Gresini Racing zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”

Gresini Racing is al sinds 1997 actief op het hoogste niveau van het wereldkampioenschap. De formatie van wijlen teambaas Fausto Gresini was lange tijd een trouwe gezant van Honda. In 2015 maakte de Japanse renstal plaats voor Aprilia. Gresini runde vanaf dat moment het fabrieksproject van Aprilia, maar nog wel onder de eigen vlag als onafhankelijk team. Eind vorig jaar werd duidelijk dat Aprilia een eigen fabrieksteam zou inrichten op de opmars in te MotoGP door te zetten.

De verwachting is dat ook VR46 op zeer korte termijn haar plannen formeel gaat aankondigen. Het MotoGP-team van Valentino Rossi gaat eveneens met Ducati in zee en heeft daarbij steun van de omstreden Saudische sponsor Aramco. Ducati levert daarmee motoren aan een derde van de hele grid.