Gresini werd eind vorig jaar in het ziekenhuis van Bologna opgenomen met het coronavirus. Ruim twee maanden lag hij in het hospitaal voor hij in februari kwam te overlijden. De dood van de tweevoudig wereldkampioen liet diepe sporen na in de MotoGP-paddock, waar de Italiaan in alle drie de klassen actief was. Voordat Gresini in het ziekenhuis werd opgenomen, had hij zijn deelname aan de nieuwe MotoGP-contractperiode al toegezegd. Gresini was voornemens dat te doen als onafhankelijk team, waarmee duidelijk werd dat het team aan het eind van dit jaar afscheid neemt van Aprilia. De Italiaanse constructeur gaat hoogstwaarschijnlijk door met een eigen fabrieksteam.

Padovani zal na het overlijden van Gresini het team onder haar hoede nemen. Ze wordt zowel teambaas als teameigenaar. Ook de zonen Lorenzo en Luca zullen betrokken zijn bij het team. “Ik wil de beide families van Fausto bedanken, onze eigen en de racefamilie, voor het werk dat ze gedaan hebben om alle wensen van Fausto uit te laten komen. Het opzetten van een onafhankelijk team in de MotoGP is een zeer uitdagende klus, zeker omdat het team van de grond af aan opgebouwd moet worden. Maar ik weet dat iedereen zich 110 procent inzet om deze droom uit te laten komen. Persoonlijk zie ik het als een echte missie, gelukkig kijkt Fausto van boven mee. We zijn momenteel in gesprek met verschillende fabrikanten en in de komende weken zullen we meer details onthullen over ons MotoGP-project.”

Naar verluidt is Ducati de meest waarschijnlijke fabrikant voor het nieuwe Gresini-team. De renstal uit Bologna heeft aangegeven graag met zes motoren actief te blijven in de MotoGP, maar is daardoor wel afhankelijk van de intenties van Suzuki en Aprilia. De MotoGP-grid heeft plek voor maximaal 24 motoren.