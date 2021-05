Ducati dicht bij deals met VR46 en Gresini voor 2022

Motorsport.com heeft vernomen dat de partijen op dit moment werken aan de laatste details, de overeenkomst zou binnen enkele dagen gepresenteerd moeten worden. Met de toevoeging van twee teams is Ducati met afstand de best vertegenwoordigde fabrikant op de MotoGP-grid. Van 2016 tot en met 2018 runde Ducati ook al motoren voor drie teams met Pramac, Avintia en Aspar.

Afgelopen weekend werd bekend dat Pramac zich nog eens voor drie jaar aan Ducati verbonden heeft. De formatie is daarmee tot het eind van 2024 bij Ducati met Johann Zarco en Jorge Martin als rijders. Het is nog niet bekend met welke motoren de coureurs van VR46 en Gresini in actie komen, dat zal in de komende dagen bepaald worden. Wel heeft Ducati al meerdere malen benadrukt dat het leveren van acht motoren geen probleem zou zijn voor de formatie uit Bologna.

Gresini was de afgelopen zeven jaar verbonden aan Aprilia, maar die samenwerking werd eind vorig jaar opgezegd. Het team van wijlen teambaas Fausto Gresini wilde echter wel actief blijven in de koningsklasse. Het team heeft al een voorcontract getekend met Fabio Di Giannantonio, die volgend jaar op een Ducati debuteert in de klasse.

Het nieuws betekent overigens ook dat niets meer in de weg staat voor een verlengde samenwerking tussen Yamaha en het Sepang Racing Team. De Maleisische formatie zat in de wachtkamer omdat VR46, dat met steun uit Saudi-Arabië debuteert in de MotoGP, ook in gesprek was met de fabriek waar coureur Valentino Rossi zijn grootste successen mee haalde.

De MotoGP-grid bestaat vanaf volgend seizoen uit acht Ducati’s, vier Honda’s (Repsol en LCR), vier Yamaha’s (Monster en SRT) en vier KTM’s (Red Bull en Tech3). Suzuki en Aprilia blijven als enige over met elk twee motoren. Daarmee komt de wens van Dorna nog niet uit. De promotor van het kampioenschap wil het liefst dat elke constructeur met een eigen satellietteam in actie komt.