Pramac blijft Ducati de komende drie seizoenen trouw

Algemeen manager Gigi Dall’Igna sprak eerder deze maand al uit dat de samenwerking met Pramac verlengd zou worden, hetgeen donderdag formeel bevestigd werd. Het gaat om een driejarige deal waardoor Pramac in de seizoenen 2022, 2023 en 2024 met de machines van Ducati blijft rijden. Het team heeft sinds enkele jaren de beschikking over fabrieksmateriaal voor de beide rijders. Dit jaar zijn dat Johann Zarco en Jorge Martin. Zarco stond dit jaar al drie keer op het podium en staat derde in het klassement. Hij krijgt naar verwachting een nieuw contract voor volgend jaar. Jorge Martin scoorde tijdens de Grand Prix van Doha een sensationele pole-position, maar is nu al enkele weken uitgeschakeld na een valpartij tijdens de Grand Prix van Portugal.

“We zijn extreem trots op ons werk en de resultaten die we de afgelopen jaren met Ducati gehaald hebben”, aldus teambaas Paolo Campinoti. “Gelukkig kunnen we dit de komende drie jaar doorzetten. We hebben een prachtige band met Ducati en het mooiste komt nog.”

Opleidingsteam

Sportief directeur Paolo Ciabatti van Ducati voegde toe: “Het is voor ons een groot plezier dat we de samenwerking met Pramac Racing de komende drie seizoenen kunnen vervolgen. We hebben samen belangrijke resultaten gescoord en we zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om jonge rijders op te leiden die nu met succes in het fabrieksteam rijden. We kijken uit naar het vervolg van deze mooie samenwerking.”

Het is weinig verrassend dat Pramac en Ducati hun samenwerking voortzetten. Pramac werd in 2005 het eerste klantenteam van Ducati en is sindsdien uitgegroeid tot het juniorteam van de Desmosedici. De huidige rijders van het Ducati-fabrieksteam genoten beiden hun opleiding bij Pramac. In het verleden reden ook Danilo Petrucci en Andrea Iannone voor het team waarna ze de overstap mochten maken naar de hoofdmacht.