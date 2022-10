Morbidelli weer bestraft: “We moeten echt met de stewards praten”

Franco Morbidelli was dit weekend het zwarte schaap van de MotoGP. In de derde vrije training reed hij VR46-opleidingsgenoot Francesco Bagnaia in de weg. De WK-leider plaatste zich mede daardoor niet voor Q2. Het was voor Morbidelli niet de eerste keer dat hij langzaam op de ideale lijn reed terwijl anderen met snelle ronden bezig waren. De Yamaha-rijder kreeg daarom een dubbele long lap-penalty, die hij aan het begin van de race moest inlossen. Tijdens die race vocht hij uiteindelijk in de slotfase met Aleix Espargaro om de tiende plek. In de voorlaatste bocht van de laatste ronde zette Morbidelli zijn M1 behoorlijk stevig aan de binnenzijde bij de Aprilia-man. Hij nam daardoor de tiende plek over. Na de finish oordeelden de stewards echter dat de inhaalactie onreglementair was. Morbidelli kreeg een tijdstraf van drie seconden en eindigde daardoor alsnog achter Espargaro.

Morbidelli is het niet eens met die beslissing. “Ik hoop dat deze inhaalactie veel getoond wordt op social media en op televisie, om te laten zien dat de wedstrijdleiders een fout gemaakt hebben met die beslissing”, reageert hij verbeten. “Het zijn mensen, ze kunnen fouten maken. Maar het wordt belangrijk om te bespreken hoe men over dit soort zaken beslist. We moeten samen zitten en bespreken om te kijken hoe we in de toekomst beoordeeld worden. Er is iets wat niet echt werkt.” De Italiaan is kritisch op het feit dat de hoofdrolspelers niet gehoord worden als het gaat om incidenten. “Ik vind het tijd om er een gesprek over te voeren en er een open gesprek over te voeren. Elke keer nemen ze een beslissing, net zoals gisteren, dan is er niet echt een gesprek mogelijk met de hoofdrolspelers van het incident. Er is geen gesprek tussen de media en de stewards. Ik geloof dat deze mensen enorm onder druk staan, ze worden overdonderd door deze druk, reacties op sociale media en op televisie.”

Balans tussen show en veiligheid

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de MotoGP-stewards onder vuur liggen. In de lagere klassen is het uitdelen van inconsistente straffen aan de orde van de dag, maar Alex Rins haalde na een zware crash in de openingsfase van de Grand Prix van Catalonië ook hard uit naar de stewards. Hij werd destijds overhoop gereden door Takaaki Nakagami, die de controle in de remzone voor de eerste bocht volledig kwijt was. Volgens Morbidelli is het zaak dat er een zekere vorm van balans is. “De mensen die ons moeten beoordelen, ons moeten beschermen en voor het publiek moeten zorgen dat er een show op de baan is”, begint hij. “De balans is op dat vlak zoek. Er moet over gesproken worden, dan kunnen we dit corrigeren. Er hoort een balans te zijn tussen show en veiligheid. Als ik in de voorlaatste bocht geen inhaalactie kan doen, zeker op een plek waar zoveel ruimte is, en ik een motor heb waarmee ik niet kan inhalen op rechte stukken, wat moet ik dan? Erachter blijven rijden? Ik denk dat we naar de huidige werkwijze van de stewards moeten kijken.”

Aleix Espargaro, in dit geval het slachtoffer van de aanrijding, denkt niet zozeer dat de balans zoek is, maar dat Morbidelli roekeloos is in het vechten met tegenstanders. “Ik weet echt niet wat hij dit seizoen doet”, zegt de Catalaan, die na zijn tiende plek uitgeschakeld is voor de wereldtitel. “Is hij hier of zit hij op een andere planeet? Hij heeft bijna elke Grand Prix wel een straf te pakken, dan doet hij weer iets doms.”