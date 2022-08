Bagnaia zegeviert in spektakelstuk op Silverstone

Na vijf weken rust heeft het MotoGP-circus zich dit weekend verzameld op het circuit van Silverstone, waar de Britse Grand Prix gehouden wordt. Het was al een prachtig weekend in de Midlands, maar zondag werd met afstand de warmste dag van het weekend. De temperatuur lag ver boven de 20 graden Celsius en dat had invloed op de bandenkeuze van de coureurs. Polesitter Johann Zarco was een van de coureurs die kort voor de start van de race nog veranderde naar een medium-voorband.

De Pramac Ducati-man maakte vanaf pole-position de beste start in de Britse GP over twintig ronden. De Fransman ging aan kop in de volledige eerste ronde terwijl tweede man Maverick Viñales een beroerde start maakte. Hij viel terug naar de zesde plaats en kwam precies voor zijn teamgenoot Aleix Espargaro terecht. Fabio Quartararo maakte een uitstekende start en stoomde op naar de tweede plek. Hij was zeer gemotiveerd om snel te beginnen aan de race omdat hij nog een long lap-penalty moest pakken na het incident dat hij had veroorzaakt tijdens de TT van Assen. Aan het eind van de eerste ronde kreeg Quartararo het signaal van de long lap, vanaf dat moment had hij drie ronden om de straf uit te dienen.

Zarco vergooit kans op eerste MotoGP-zege

Quartararo kreeg geen kans om landgenoot Zarco te pakken en wachtte tot de vierde ronde voor hij de long lap nam in The Loop. Hij verloor slechts drie plekken: Jack Miller, Alex Rins en Bagnaia gingen hem voorbij en de wereldkampioen kwam precies voor de neus van Viñales terug op de baan. Zo lag Rins vier ronden na de start al op de derde plek. De straf van Quartararo gaf raceleider Zarco een beetje lucht, maar hij maakte daar geen gebruik van. Een ronde later ging de Pramac-rijder namelijk onderuit. Hij verloor de voorkant in Vale. Ook in zijn 96ste MotoGP-start zou Zarco niet winnen en kreeg Miller de leiding in handen. De Australiër kon amper wennen aan de nieuwe situatie toen hij Rins onderdoor kreeg. Na een kleine schermutseling veroverde Miller de leiding in de wedstrijd weer, maar het gevecht voor de overwinning was in volle gang.

Rins probeerde het niet veel later nog eens bij het ingaan van Vale en deze keer was hij succesvol. Miller moest zijn plek prijsgeven aan de Suzuki-man die volgend seizoen overstapt naar Honda. Achter Miller nam Bagnaia geen risico's, hij hield zich afzijdig in de strijd tussen Rins en Miller. Die strijd duurde overigens niet lang. Rins versnelde vrijwel meteen na zijn succesvolle inhaalactie en pakte ene gaatje van zo'n vier tienden op Miller. Verder naar achteren kon Quartararo zich herpakken, maar de WK-leider had zijn handen vol aan Jorge Martin en Viñales. Martin nam Quartararo te grazen, maar de Fransman hoefde geen grote risico's te nemen. Zijn belangrijkste rivaal in de titelstrijd, Aleix Espargaro, lag slechts zevende. Hij was vooral bezig om de schade te beperken na zijn zware crash op zaterdag. Vooraan had Rins een voorsprong van acht tienden van een seconde op Bagnaia, die de tweede plek van zijn teamgenoot Miller had overgenomen. Martin zag niet veel later zijn kans schoon om Miller te pakken, maar ging te wijd in Copse. Fabrieksrijder Miller hield zodoende de derde plek nog even vast.

Rins kan de Ducati's niet afschudden

Rins deed een poging om weg te rijden, maar zijn voorsprong verdween halverwege de wedstrijd als sneeuw voor de zon. De Suzuki-coureur verloor in een ronde zijn marge en Bagnaia zat weer op de staart bij de koploper. Van het vijftal aan de leiding was Viñales de snelste; hij had echter drie rappe Ducati's voor zich. Nadat Bagnaia het achterwiel van Rins bereikt had, nam de Italiaan even tijd om de zwakke plek van de Suzuki-man te verkennen. Het duurde tot de twaalfde ronde voordat Bagnaia zijn GP22 in Stowe aan de binnenkant zette en naar de leiding ging. Viñales had op dat moment Martin te grazen genomen en Miller loerde bij Rins om de tweede plek te pakken.

Aan het eind van de veertiende ronde vond Miller de ultieme kans om Rins te pakken. Opnieuw gebeurde het in Village, waar Rins de deur open liet staan. Zijn teamgenoot Joan Mir reed op dat moment op de zevende plek, maar ging in de fout in Stowe. De wereldkampioen van 2020 moest zijn fiets loslaten en eindigde de Britse Grand Prix in de grindbak.

Het gebeurde allemaal achter koploper Bagnaia, die vooraan het tempo dicteerde. Miller zat op drie tienden met Rins op nog eens drie tienden. Het gevecht om de vierde plek was in volle gang tussen Viñales en Martin. WK-leider Quartararo zat intussen op de schopstoel. Hij lag zesde, maar kreeg in de laatste vijf ronden Enea Bastianini langszij. De Gresini-rijder was bezig aan een knappe race nadat hij in de eerste ronde een deel van zijn aerodynamische pakket verloor door een aanrijding met een van zijn merkgenoten. Ook Miguel Oliveira zag dat er wat te halen was bij Quartararo, de Portugees klopte meermaals aan de deur bij de Fransman.

Viñales de snelste, Bagnaia de slimste

Jack Miller kreeg intussen ook problemen met het uithoudingsvermogen van zijn banden. De Australiër moest koploper Bagnaia laten gaan en kreeg Viñales om zijn oren. De Aprilia-man had zoveel meer snelheid dat hij ook binnen een halve ronde zijn zes tienden achterstand op Bagnaia dichtreed. In de voorlaatste passage door Village had hij zelfs genoeg om de aanval te openen. Hij ging echter iets te wijd en verloor de koppositie gelijk weer aan Bagnaia. De Aprilia-rijder had vervolgens iets te veel tijd nodig om zich te herpakken. Hij maakte nog wat schoonheidsfoutjes waardoor Bagnaia de beslissende move kon maken. Hij pakte zo de overwinning de Britse Grand Prix, zijn vierde dagzege van het seizoen.

Viñales eindigde voor de tweede wedstrijd op rij op het podium, deze keer werd hij tweede. Miller sloot de wedstrijd kort achter zijn voormalige huisgenoot af op de derde plek. Bastianini reed concurrent Martin nog even voorbij in de laatste ronde. De Gresini-rijder eindigde zo ondanks de schade aan zijn motor op de vierde plek. Achter Martin eindigde Oliveira op de zesde plek terwijl Rins na zijn korte stint aan de leiding van de wedstrijd terugviel tot de zevende stek. Hij had toch iets te veel van zijn banden gevraagd in de openingsfase van de race.

WK-leider Fabio Quartararo zag Bagnaia weliswaar dichterbij komen in het kampioenschap, maar beperkte de schade ten opzichte van zijn voornaamste titelrivaal. De Yamaha-rijder werd achtste voor Aleix Espargaro, die met een van pijn verbeten gezicht terugkeerde in de pitbox. Marco Bezzecchi maakte de top-tien compleet.

Brad Binder kwam tot de elfde plek voor Luca Marini. Takaaki Nakagami was op de dertiende plek de beste Honda-rijder voor Pol Espargaro, die in de ochtend voor de race nog een lelijke val meemaakte. Franco Morbidelli greep op P15 het laatste WK-punt. Andrea Dovizioso werd zestiende nadat hij Alex Marquez in de laatste ronde nog te grazen nam. Remy Gardner eindigde daarachter als achttiende voor Stefan Bradl en Darryn Binder. Raul Fernandez en Fabio di Giannantonio waren de hekkensluiters met Joan Mir en Johann Zarco als enige uitvallers.

Het MotoGP-kampioenschap gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Oostenrijk.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië