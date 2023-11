Jorge Martin en Francesco Bagnaia vechten momenteel voor de wereldtitel in de MotoGP, terwijl er ook al enkele weken geruchten zijn dat eerstgenoemde mogelijk overstapt naar het fabrieksteam van Ducati en daarmee eventueel teamgenoot wordt van Pecco. Enea Bastianini, die in 2022 vier races won op een motorfiets van een jaar oud, werd voor het huidige seizoen boven Martin verkozen om Jack Miller op te volgen. De Italiaan kent nu echter een lastig seizoen. Door twee blessures miste hij acht Grands Prix. Daardoor had Bastianini weinig tijd om zich aan te passen aan de 2023-motor van het Italiaanse merk.

Paolo Ciabatti, sportief directeur van Ducati, zei tegen de officiële website van de MotoGP dat het promoveren van Martin mogelijk is, ondanks het feit dat Bastianini voor volgend seizoen nog een overeenkomst heeft met het fabrieksteam. "Eind augustus hebben we Enea bevestigd voor het fabrieksteam", zegt Ciabatti. "Het klopt dat we Martin door zijn huidige niveau moeten overwegen, maar er is natuurlijk nog geen beslissing genomen. We gaan het zien. Zijn prestaties kunnen we in ieder geval niet negeren."

Bagnaia, die derde werd in Maleisië, vindt dat Bastianini een tweede kans verdient bij het topteam en stelt dat het voor Martin, gezien zijn huidige situatie bij Pramac, het weinig zin heeft om te wisselen. "Ik heb donderdag al gezegd wat ik hierover denk", antwoordt de regerend kampioen als hem hier weer naar gevraagd wordt. "Ik vind dat Enea nog een kans verdient, gezien wat hem dit seizoen allemaal is overkomen. Hij heeft nooit de kans gehad om de motor echt te leren kennen. Toen hij de machine meer doorkreeg, crashte hij weer in Barcelona. Iedereen verdient dan een nieuwe kans. En gezien de resultaten die Jorge bij Pramac boekt, wat in principe een fabrieksteam is met andere kleuren, zie ik deze wisseling niet voor me. Ik denk dat het voor Enea en het team beter is als Enea blijft. Jorge doet fantastisch werk, maar ik denk dat Enea nog een kans moet krijgen."

Bastianini liet op Sepang weten geen druk te voelen, omdat hij naar eigen zeggen een doorbraak had bereikt met de afstelling van zijn Ducati. Dit bracht hem uiteindelijk naar de zege in Maleisië.