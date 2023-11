Bastianini voelt geen druk door geruchten over MotoGP-toekomst bij Ducati

Vorig jaar kreeg Enea Bastianini de voorkeur boven Jorge Martin om Jack Miller vanaf 2023 te vervangen bij het fabrieksteam van Ducati. Door blessureleed en daaropvolgende aanpassingsproblemen op de GP23 beleefde de Italiaan tot dusver een dramatisch seizoen, terwijl Martin zich momenteel nadrukkelijk in de titelstrijd mengt. Het leidde tot geruchten dat de huidige Pramac-rijder de plek van Bastianini per 2024 zou kunnen overnemen als hij in 2023 wereldkampioen wordt, een mogelijkheid die door sportief directeur Paolo Ciabatti werd bevestigd tijdens de Maleisische Grand Prix. Toch maakt de Italiaan, die al een contract voor 2024 heeft, zich geen zorgen.

"Jorge heeft in vergelijking met mij een heel goed seizoen gereden. Mijn seizoen is desastreus, maar vanaf het begin heb ik ook veel pech gehad. In Portimao was ik competitief en zonder de blessure die ik daar opliep, had mijn seizoen beter kunnen zijn", sprak Bastianini zich uit na afloop van de sprintrace in Maleisië. "We kunnen het hier niet over hebben, want ik ken mijn potentieel. Soms geldt echter dat je het doel niet bereikt als je iets meer probeert, waardoor je een stapje terug moet doen. Dat heb ik gedaan en ik weet nu wat het probleem is. Ik voel geen druk door deze kwestie, ik ben alleen blij met mijn prestatie en het feit dat ik plezier heb op de motor."

Doorbraak bereikt door veranderingen aan remmen

Gezien de geruchten komt het als geroepen voor Bastianini dat hij nota bene in Sepang zijn beste weekend van het seizoen tot dusver meemaakt. In de kwalificatie legde hij beslag op de derde startpositie voor beide races, die hij in de sprintrace omzette in een vierde plek aan de finish. De stap die hij gezet heeft, dankt hij naar eigen zeggen aan het overstappen op een achterrem die hij met zijn duim opereert en veranderingen in de afstelling van de engine braking. "De afstelling hiervan is heel anders dan wat normaal was voor mij, maar ook in vergelijking met vorig jaar", legde de Ducati-rijder uit. "Deze oplossing met de achterrem heeft me geholpen om te begrijpen hoe ik door de bocht moet. In de race is het moeilijker doordat er andere rijders voor je zitten, zeker in de eerste bocht. Ik weet niet waarom het lastig was, maar na twee, drie ronden wist ik hoe ik het moest gebruiken."

In de slotfase van de sprintrace leek Bastianini aan te dringen bij teamgenoot Francesco Bagnaia in de strijd om de derde plek. Tot een inhaalactie kwam het uiteindelijk niet, wat volgens de man uit Rimini een bewuste keuze was. "Toen ik bij Pecco aankwam, besloot ik om mijn positie vast te houden. Dat is beter voor hem, voor mij en voor het team", verklaarde hij. "Het was ook gevaarlijk, want de voorband was kritiek. Ik zag een vergelijkbaar probleem bij de motor van Pecco. Dit moeten we voor morgen oplossen, want dit kan een probleem worden tijdens de lange race."