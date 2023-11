Di Giannantonio verklaart mapping 8-bericht tijdens MotoGP Qatar

De toekomst van Fabio di Giannantonio in de MotoGP is hoogst onzeker, want nog altijd heeft hij geen zitje bemachtigd voor 2024. Zijn plek bij Gresini Ducati verliest hij na dit seizoen aan Marc Marquez, maar in Qatar maakte de Italiaan de best mogelijke reclame voor zichzelf door zijn eerste overwinning in de MotoGP te boeken. Di Giannantonio rekende daarvoor in de slotfase van de 22 ronden tellende race af met WK-leider Francesco Bagnaia. Toen hij nog in de achtervolging zat, kreeg hij via zijn dashboard het bericht 'mapping 8' te zien. In 2017 werd dat bericht nog gebruikt als gecodeerde teamorder voor Jorge Lorenzo, maar Di Giannantonio zei na de race dat het bericht nu een ander doel diende.

"Ik verwachtte Pecco niet meteen aan de leiding van de race, want het hele weekend had hij het lastig", vertelde Di Giannantonio aan After The Flag van de MotoGP. "Ik moest dus ietwat voorzichtig zijn en het speet me ook, want het afpakken van wat punten kan gevolgen hebben voor zijn kampioenschap. Maar we planden om vier, vijf ronden voor het einde in te halen. Het bericht 'mapping 8' was het signaal dat dit het moment daarvoor was. Het was een goed signaal, want ik kon mijn pitbord niet zien. Ik wist daardoor niet hoeveel ronden er nog te gaan waren. Vervolgens zag ik 'mapping 8', kon ik mijn pitbord vinden en zag ik dat er nog vier ronden te gaan waren. Toen wist ik dat ik het moest doen, dus ik probeerde het zo netjes mogelijk te doen. Dat lukte ook."

Het blijft de vraag of de overwinning gevolgen heeft voor de MotoGP-toekomst van Di Giannantonio, met momenteel alleen bij Repsol Honda nog een plekje. "Ik ben sprakeloos door deze discussie, want ik denk dat ik alles op tijd doe", vervolgde de Italiaan van Gresini. "Het is pas mijn tweede jaar in de MotoGP en als je naar andere rijders kijkt, heb je tijd nodig om op stoom te komen. Dit is het beste kampioenschap ter wereld, het hoogste niveau qua motorsport ter wereld. Eindelijk is het gelukt, maar ik denk dat we zeker op tijd zijn. Laat ik zeggen dat het een bittere situatie is en ik hoop dat we het om kunnen keren."