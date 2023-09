Bastianini minimaal drie races uitgeschakeld na crash in Barcelona

Op het Circuit de Barcelona-Catalunya was Enea Bastianini de veroorzaker van de startcrash. De na een gridstraf vanaf P14 gekomen Ducati-coureur ging bij het aanremmen voor de eerste bocht onderuit en nam vervolgens Johann Zarco, Fabio di Giannantonio, Alex Marquez en Marco Bezzecchi mee. Daar waar de vier slachtoffers na de rode vlag gewoon weer van start gingen, meldde Bastianini zich na zijn crash juist bij het medisch centrum op het circuit. Later werd hij doorverwezen naar een lokaal ziekenhuis, waar breuken in zijn linkerenkel en linkerhand werden geconstateerd.

Maandagavond is Bastianini in Modena geopereerd aan zijn breuken. De ingreep is volgens Ducati succesvol verlopen, maar zorgt er tegelijkertijd wel voor dat hij de komende drie Grands Prix in ieder geval niet van start kan gaan. Zodoende mist de 25-jarige coureur uit Rimini niet alleen de Grand Prix van San Marino van komend weekend, maar ook de raceweekenden die eind deze maand volgen in India en Japan. Het is de tweede serieuze blessure die Bastianini dit jaar oploopt, nadat hij in de sprintrace van het openingsweekend in Portugal zijn schouder brak bij een botsing met Luca Marini.

"Enea Bastianini heeft een operatie ondergaan aan zijn linkerenkel en linkerhand, die hij brak bij zijn crash in de GP van Catalonië", maakte Ducati bekend in een korte verklaring. "De twee operaties, uitgevoerd door professor Catani en professor Tarallo bij de polikliniek van Modena, zijn succesvol verlopen en Enea is binnenkort in staat om aan zijn hersteltraject te beginnen. De Ducati-coureur moet zijn thuisrace in Misano missen, evenals de twee evenementen die eind deze maand gepland staan in India en Japan."

Het is nog onduidelijk of Ducati komend weekend een vervanger oproept voor Bastianini. Testrijder Michele Pirro staat komend weekend met een wildcard aan de start en is hoe dan ook dus van de partij, waardoor hij in beeld zou kunnen zijn om Bastianini's plek over te nemen. Van Francesco Bagnaia, de teamgenoot van Bastianini, wordt intussen wel verwacht dat hij aan de start van het raceweekend in Misano verschijnt. De regerend wereldkampioen en huidige WK-leider werd bij het uitkomen van de tweede bocht van zijn Ducati gelanceerd, waarna Brad Binder hem niet kon ontwijken en over zijn been reed. Wonder boven wonder bleef het bij kneuzingen voor Bagnaia, die het dit weekend in ieder geval lijkt te willen proberen.