Bagnaia ontsnapt aan zware blessures bij crash MotoGP Catalonië

Kort na de start van de Grand Prix van Catalonië ging het helemaal mis voor polesitter Francesco Bagnaia. De Ducati-coureur ging als leider de eerste bochtencombinatie in, maar werd bij het uitkomen van de tweede bocht van zijn motor gelanceerd. Hij eindigde op het asfalt, waar Brad Binder hem niet kon ontwijken en over de onderbenen van de WK-leider reed. Aanvankelijk werd Bagnaia afgevoerd naar het medisch centrum op het Circuit de Barcelona-Catalunya, om daarna voor verdere onderzoeken naar een nabijgelegen ziekenhuis overgebracht te worden. Daar is duidelijk geworden dat hij "in orde" is en ontsnapt lijkt te zijn aan serieuze verwondingen. Wel ondergaat hij nog een CAT-scan om te achterhalen of een kleine blessure oud of nieuw is.

"Pecco is in orde", vertelde dr. Angel Charte na afloop van de race tegen DAZN. "Hij heeft een zwaar polytrauma opgelopen, want er is een motor over zijn onderbeen gereden. We hebben een röntgenfoto gemaakt en daar een kleine blessure op ontdekt, waarvan we niet weten of die oud of nieuw is. We moeten urgent een CAT-scan doen en dat gebeurt in het General de Catalunya-ziekenhuis. Op craniaal en thoracaal niveau is alles normaal, hij was ook bij bewustzijn."

Ducati raakte bij de start van de Catalaanse Grand Prix ook Enea Bastianini kwijt. De italiaan veroorzaakte de startcrash waar ook Johann Zarco, Alex Marquez, Fabio di Giannantonio en Marco Bezzecchi slachtoffer van werden. Daar waar de vier slachtoffers van de crash ongedeerd bleven, hield Bastianini wel schade over aan het ongeluk. Onderzoek in het medisch centrum en het ziekenhuis hebben uitgewezen dat er breuken zijn in het linkerbeen en de linkerhand, zo meldde Charte. "Enea heeft een breuk opgelopen in zijn scheenbeen van het linkerbeen en een middenhandsbeentje van de linkerhand. De breuk van het scheenbeen moet mogelijk geopereerd worden."

Later op zondag bevestigde Ducati via sociale media de ernst van de blessures van de twee coureurs van het fabrieksteam. Voor Bastianini geldt dat hij onder het mes moet voor zijn gebroken been. Later staat hem nog een operatie te wachten aan zijn hand om het herstel van de breuk te versnellen. Deelname aan de GP van San Marino, die volgende week wordt verreden, lijkt daardoor schier onmogelijk. Wat betreft Bagnaia ziet de situatie er rooskleuriger uit, nu extra onderzoeken hebben uitgewezen dat er geen breuken zijn. De regerend wereldkampioen heeft wel meerdere kneuzingen opgelopen.