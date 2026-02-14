Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik

Ducati domineerde in 2024 met de GP24: Jorge Martín werd met drie Grand Prix-zeges wereldkampioen, terwijl Francesco Bagnaia en Enea Bastianini respectievelijk elf en twee Grands Prix op hun naam schrijven. Een deel van dat succes was toe te schrijven aan het motorblok in de Italiaanse machine, die een sprong voorwaarts was ten opzichte van de GP23.

Voor het afgelopen MotoGP-seizoen ontwikkelde Ducati de GP25, maar over het motorblok waren sindsdien tegenstrijdige geluiden te horen. Fabrieksrijders Bagnaia en Marc Márquez oordeelden dat het blok bijna hetzelfde aanvoelde als die van de GP24, wat deed vermoeden dat er geen nieuwe krachtbron ontwikkeld werd door Ducati. Dat heeft de Italiaanse fabrikant nu ook bevestigd.

"Het motorblok voor dit jaar is voor meer dan 90 procent identiek aan dat van vorig jaar en twee jaar geleden", legt Ducati uit aan Motorsport.com. "Het motorblok is bijna hetzelfde en ze bevatten dezelfde onderdelen. De enige veranderingen van het ene op het andere jaar hebben betrekking op het materiaal van sommige elementen, waarmee we de betrouwbaarheid willen verbeteren."

Gigi Dall'Igna ziet alle Ducati-rijders dit jaar gebruikmaken van een vrijwel identiek motorblok. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Door het succes van het motorblok uit de GP24 en de aanstaande veranderingen van het technische reglement voor 2027 wist Ducati dat het zinloos was om een compleet nieuw motorblok te bouwen voor de GP25. Dat werd nog versterkt door het feit dat de ontwikkeling van de motorblokken na de start van het afgelopen seizoen werd bevroren tot en met het einde van de huidige reglementscyclus in 2026.

Niemand praat over motorblokken

Voor Álex Márquez, die tijdens de testdag in Valencia van afgelopen november voor het eerst op de nieuwste versie van de Desmosedici stapte, was de stap vanaf de GP24 relatief klein. Toch durfde hij na die test niet te zeggen met welk motorblok hij reed. "Ik voelde me goed op deze andere motor, die ik geen naam wil geven. Of het nu de GP25, GP26 of iets anders is, de motor is gewoon anders. Ik voelde me goed en dat is positief."

Tijdens de test in Sepang van eerder deze maand sprak de jongste van de Márquez-broers zich ook niet uit over het motorblok. In plaats daarvan sprak hij vooral over de aerodynamische onderdelen die hij testte. "In het voorseizoen zijn er veel dingen om te testen en Gigi komt vaker naar de pitbox", zei hij. "Ik was de eerste die met de nieuwe aerodynamica reed."

Álex Márquez beschikt dit jaar bij Gresini over de nieuwste Ducati GP26. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez maakte een sterke indruk in Sepang. De Gresini-rijder reed niet alleen de snelste tijd van de week, maar imponeerde ook door een snellere sprintsimulatie af te werken dan de Ducati-fabrieksrijders. "Ik heb nog geen keuze gemaakt wat betreft de aerodynamica, maar ik voelde me meer op mijn gemak met de versie van vorig jaar", verklaarde hij na de test, zonder in te gaan op het motorblok. "Het potentieel is vergelijkbaar, alles hangt af van de karakteristieken van het circuit."

Ook Bagnaia en Marc Márquez spraken tijdens de testdagen in Maleisië niet over het motorblok van Ducati. Wel gingen beide rijders in op de nieuwe aerodynamische onderdelen die hun werkgever hadden meegenomen - en die in het geval van Bagnaia tot een veel beter gevoel leidden dan vorig jaar het geval was.

Bagnaia en het bedrijf beschermen

Desondanks heeft Ducati nu dus toegegeven dat de basis van het motorblok van de MotoGP-machine sinds 2024 ongewijzigd is gebleven. Dat de fabrikant dit nu alsnog toegeeft, maakt het extra verrassend dat ze gedurende het afgelopen MotoGP-seizoen nog weigerden om een einde te maken aan de geruchten en speculatie over het motorblok dat gebruikt werd.

Naar nu blijkt, reden Francesco Bagnaia en Álex Márquez afgelopen jaar al op bijna dezelfde motorfiets. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"De prioriteit van Ducati was altijd om te werken, zodat Pecco zijn beste niveau terug kon vinden. Onderdeel daarvan was dat de omgeving om hem heen zo rustig mogelijk moest blijven", verklaart de bron binnen Ducati, waarmee hij impliceert dat het funest was geweest voor Bagnaia als publiekelijk bekend was geworden dat hij en Álex Márquez over vrijwel dezelfde motorfiets beschikten.

Een ander belangrijk aspect in die afweging was het commerciële plaatje. Ducati verkoopt de motoren aan haar satellietteams. De motorfiets van vorig jaar kost een bepaald bedrag, terwijl de nieuwste specificatie het dubbele daarvan kost. Oftewel: dit jaar kost de GP26, die Gresini en VR46 afnemen voor Álex Márquez en Fabio Di Giannantonio, twee keer zoveel als de GP25.

Beide motorfietsen zijn wat betreft het motorblok echter vrijwel identiek, want allebei maken ze gebruik van de basis van de GP24. Het onderscheid tussen beide versies van de Desmosedici wordt vervolgens gemaakt door Ducati, dat voor beide modellen gaat bepalen welke aerodynamica, welk chassis en welke achterbrug onderdeel zijn van het pakket.