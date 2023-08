Met het verlengen van het contract wordt de goede week van Alex Marquez verder beloond. Tijdens de sprintrace van de GP van Groot-Brittannië won de jongere broer van zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez zijn eerste race in de koningsklasse van de motorsport. Daarmee boekte de Spanjaard voor het eerst een zege sinds zijn Moto2-titel in 2019, waarna een paar zware jaren bij Honda volgden.

Na zijn zege op Silverstone was Marquez nog niet tevreden met de start: "Ik was wat onoplettend bij de start. Ik verloor een aantal plekken. Na de start kreeg ik betere tractie en voelde de motor beter aan, waarna ik dacht 'nu moet ik een gat slaan'." Waar het voor de 27-jarige Catalaan op zaterdag voor de wind ging, gooide een schakelprobleem op zondag roet in het eten. De coureur was genoodzaakt op te geven. De overwinning in Engeland was de volgende stap in een toch al goed debuutseizoen bij Gresini. Vanaf het moment dat Marquez op de Ducati van de renstal plaatsnam, was hij direct snel. Zo pakte de Spaanse coureur in Argentinië al een derde plek en voegde daarna nog twee top-zes finishes aan zijn totaal toe. Het werd al verwacht dat Marquez nog een jaar zou aanblijven bij de Italiaanse renstal dat is nu dus bevestigd.

"Ik ben heel blij dat ik bij het team kan blijven", vertelt Marquez. "Ik heb dat altijd gezegd en wanneer dingen goed gaan is het makkelijker om elkaar te begrijpen. Het is belangrijk om met elkaar verder te gaan om volgend jaar de motor nog wat beter te leren kennen, met dit team gaat dat makkelijker. Ik wil Nadia [Padovani Gresini, teambaas van Gresini] en het team bedanken, ze hebben me vanaf het eerste moment thuis laten voelen. We blijven groeien en verrassen."

Nadia Padovani Gresini reageert met blijdschap op het verlengen van het contract: "Alex is een fantastisch persoon en het is een voorrecht om hem in de Gresini-familie te hebben. Zijn prestaties spreken ook voor zich en het was voor ons logisch om samen te blijven werken en de lat nog hoger te leggen. Hij heeft in zijn debuutjaar op een Ducati een pole en een podium gehaald, wat laat zien dat hij meteen met de beste kan vechten."

Het verlengen van het contract van Marquez is de volgende stap in de drukke rijdersmarkt. Franco Morbidelli neemt na het seizoen afscheid van het Yamaha-fabrieksteam en wordt opgevolgd door Honda-rijder Alex Rins. Fabio Quartararo, de teamgenoot van Morbidelli, twijfelt ook over zijn toekomst bij Yamaha en wil na de oktobertests in Misano een besluit nemen waar hij volgend jaar gaat rijden.

Ducati tot en met 2025

Naast het aanblijven van Alex Marquez weet de renstal ook welke motor ze de komende jaren gaan gebruiken, Gresini blijft tot en met 2025 gebruikmaken van de Ducati-motoren. Gigi Dall'igna, directeur van Ducati, is blij met de verlenging. "We zijn erg blij om Gresini twee jaar langer in de Ducati-familie te hebben", verklaart de Italiaan. "Ze hebben een uiterst professionele structuur en hebben de laatste jaren laten zien dat ze de potentie hebben om mooie resultaten te boeken."

Als voorbeeld van deze successen noemt Dall'igna de hoogtepunten van de samenwerking tot nu toe: "Vorig jaar behaalde het team vier overwinningen met de Desmosedici GP en dit seizoen hebben we een podium, een pole en een overwinning van Alex Marquez gehaald. We zijn er zeker van dat we in de toekomst meer successen kunnen halen en dat we race na race blijven groeien."

Ook Padovani Gresini is verheugd met het verlengen van de samenwerking: "Ik wil de hele Ducati-familie bedanken nu we nog twee jaar met ze gaan rijden. We hebben vorig en dit jaar laten zien dat we een goede combinatie zijn. Het doel is om interessant te zijn en geïnteresserd te blijven."