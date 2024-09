Crashes achtervolgden Martín: "Reed alsof ik op een scooter zat"

Voor het eerst sinds de Franse Grand Prix in mei heeft Jorge Martín weer een Grand Prix-zege geboekt in de MotoGP. In Indonesië rekende de Pramac-rijder op overtuigende wijze af met Pedro Acosta en Francesco Bagnaia om zo zijn voorsprong in de titelstrijd weer uit te breiden tot 21 punten. Ook nam Martín met zijn overwinning in Mandalika revanche voor een tweetal crashes op dat circuit. Vorig jaar crashte hij vanuit leidende positie in de hoofdrace, waarna hij zaterdag als leider ook onderuit ging in de sprintrace. Door die incidenten had hij het gedurende de race best lastig in bepaalde bochten.

"Na de crash van vorig jaar en die van gisteren was dit een moeilijke race. Na dertien ronden had ik wat spoken in mijn hoofd in bocht 11 en bocht 16. Ik probeerde heel voorzichtig te zijn, want er stond daar veel wind vanaf de zijkant. Als ik daar probeerde te sturen, reed ik alsof ik op een scooter zat", legde Martín na afloop van de race uit. "Ik weet dat ik daar veel verloor op Acosta, maar ik dacht 'als ik hier wat verlies, push ik op de andere delen van de baan'. Ik denk dat ik de situatie aan het begin van de race slim uitspeelde en vervolgens probeerde ik iedere ronde iets meer te pushen."

Ondanks druk hetzelfde blijven doen

Het werd Martín zondag ook niet makkelijk gemaakt door Acosta, die als enige rijder enigszins in het spoor kon blijven. "Acosta was ongelofelijk. Hij pushte en zelfs in de ronden dat ik een gat probeerde te slaan, bleef hij binnen een seconde. Hij was zeker sterk, maar ik ben blij dat ik zelf goed kon presteren", zei de Madrileen. Hij benadrukte echter ook dat de druk van Acosta niet tot een verandering van zijn aanpak leidde. "Ik probeer altijd rustig en de beste versie van mezelf te zijn, ongeacht de rijder één of acht tienden achter me zit. Het belangrijkste is om hetzelfde te blijven doen. Ik heb niets veranderd en ben niet harder of minder hard gaan pushen. Ik zat op mijn maximum."

Met zijn derde seizoenszege breidde Martín zijn voorsprong in de titelstrijd weer uit tot 21 punten. Met die marge reist hij af naar Motegi, waar komend weekend de Japanse Grand Prix wordt verreden. Door de overwinning in Mandalika kan hij die reis met het nodige vertrouwen maken, maar zelf bleef Martín een stuk terughoudender. "Je moet je vertrouwen ieder raceweekend weer vanaf nul opbouwen", aldus de toekomstige Aprilia-rijder. "Toen we vrijdag aan het weekend begonnen, hebben we helemaal niets veranderd aan de motor. Dat was indrukwekkend. We moeten de volgende keer echter weer wat nederiger zijn en na de start begrijpen wat we nodig hebben om snel te zijn."