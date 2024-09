Martín slaat na crash terug met dominante MotoGP-zege in Indonesië

Zaterdag heeft Francesco Bagnaia de spanning in de MotoGP verder vergroot door de sprintrace in Indonesië op zijn naam te schrijven, terwijl kampioenschapsleider Jorge Martín na een crash buiten de punten eindigde. Met twaalf punten verschil begonnen zij zondag aan de Grand Prix van Indonesië. Voor de race over 27 ronden had Martín echter de beste uitgangspositie na zijn dikke ronderecord in de kwalificatie. Marco Bezzecchi en Pedro Acosta vergezelden hem op de eerste rij, Bagnaia moest intussen vanaf P4 aan de race beginnen. Van dat gezelschap had Bezzecchi de enige afwijkende bandenkeuze met een zachte voorband, daar waar het gros van de rijders voor de harde optie koos. Fabio di Giannantonio maakte met zacht voor en zacht achter helemaal een afwijkende keuze.

Alle rijders kwamen na de start probleemloos door de eerste bocht met Martín als leider, voor de goed gestarte Enea Bastianini, Acosta, Bagnaia en Bezzecchi. Zij kwamen ook goed door de tweede bochtencombinatie, maar verder naar achteren ging het wel fout. Jack Miller ging bij het insturen van bocht 3 onderuit en nam Aleix Espargaro, Álex Márquez en Luca Marini mee in zijn val. Alle vier zagen ze hun race meteen ten einde komen. Verder naar voren verloor Bagnaia aan het einde van de openingsronde twee posities aan Bezzecchi en Franco Morbidelli. De wereldkampioen zag echter ook dat teamgenoot Bastianini het lastig had, want hij verloor in de derde ronde de tweede positie aan Acosta.

Twee ronden later wist ook Morbidelli voorbij te gaan aan Bastianini en in de zesde ronde ging ook Bezzecchi langs de Ducati-rijder voor de vierde plek. Achter de Ducati-mannen gingen Marc Márquez en Di Giannantonio het gevecht met elkaar aan. Dat leidde tot diverse inhaalacties, totdat Di Giannantonio in de negende ronde crashte. In deze fase van de race begon de achtervolgende groep langzaam maar zeker wat terrein goed te maken op Martín, die in de eerste ronden al snel een voorsprong van zo'n anderhalve seconde had opgebouwd. Acosta wist dat verschil binnen enkele ronden te verkleinen tot zo'n zeven tienden, terwijl ook de rijders erachter steeds dichterbij kwamen.

Meer snelle mannen vallen uit

Dat gold aanvankelijk ook voor Márquez, totdat de Ducati van de Gresini-rijder in de twaalfde ronde de geest gaf. Een ronde later bracht Joan Mir het aantal uitvallers op zeven stuks door in de eerste bocht onderuit te gaan. Enkele momenten later begon Bastianini aan zijn wederopstanding door de vierde positie te heroveren op Bezzecchi. Hij drong vervolgens ook aan bij Pramac-rijder Morbidelli, die zich in de zeventiende ronde in bocht 12 pas gewonnen gaf na een knappe actie van de Bastianini. De Italiaan had op dat moment echter al tweeënhalve seconde achterstand op nummer twee Acosta. Hij had echter nog tien ronden om dat gat dicht te rijden.

Zover zou het niet komen, want na een reeks snelste ronden ging Bastianini in de 21ste ronde onderuit in de eerste bocht. Hij werd zodoende de negende uitvaller van de dag, aangezien Augusto Fernández kort daarvoor uitviel met technische problemen. Vervolgens zette Bagnaia nog maar eens aan om te proberen alsnog een podiumplek veilig te stellen. De vierde plek kreeg hij in de 22ste ronde al cadeau van Bezzecchi, die in bocht 10 even wijd ging. Een ronde later wist hij de derde plaats in dezelfde bocht ook over te nemen van Morbidelli, om daarna meteen een gaatje te slaan. Veel meer dan de derde plek leek er door zijn achterstand op Martín en Acosta echter niet meer in te zitten.

In het restant van de race maakte Martín geen fouten meer om in Indonesië zijn eerste Grand Prix-zege sinds Frankrijk veilig te stellen en zijn voorsprong in de titelstrijd weer uit te breiden tot 21 punten. Op een kleine twee seconden scoorde Acosta zijn vierde podiumplaats door namens GasGas Tech3 tweede te worden, ruim voor nummer drie Bagnaia. Wel stond Acosta nog under investigation voor een vermoedelijke overtreding van de bandendrukregels. Morbidelli en Bezzecchi konden hem niet volgen en eindigden als vierde en vijfde, gevolgd door Maverick Viñales op de zesde plek. Fabio Quartararo herstelde zich goed na een slechte openingsfase door zevende te worden, met Brad Binder op de achtste plek. Johann Zarco behaalde Honda's beste resultaat van het seizoen met de negende plek, voor Raúl Fernández en Takaaki Nakagami. Álex Rins was op P12 de laatste rijder die de finish haalde.

Volgend weekend komt de MotoGP opnieuw in actie. Dan staat de Grand Prix van Japan op het programma.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Indonesië