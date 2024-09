Acosta ontloopt straf ondanks overtreding MotoGP-bandendrukregels

In een Grand Prix van Indonesië met maar liefst negen uitvallers liet Pedro Acosta een uitstekende indruk achter. Vanaf de eerste startrij wist de GasGas Tech3-rijder keurig uit de problemen te blijven, om op anderhalve seconde van winnaar Jorge Martín als tweede over de finish te komen. Direct nadat hij zijn vierde podiumplaats in de MotoGP veiligstelde, kwam echter al de melding dat hij onderzocht werd voor een mogelijke overtreding van de bandenspanningsregels. Na dat onderzoek werd duidelijk dat Acosta inderdaad niet had voldaan aan de regels, maar een tijdstraf leverde dat niet op.

De stewards besloten om Acosta niet op de bon te slingeren, omdat er een duidelijk aanwijsbare reden was waardoor de bandenspanning gedurende de race terugliep. "De technisch directeur meldde tijdens de race dat de bandenspanning voor bij Acosta under investigation stond. Na afronding van de technische controles na de race bleek de bandenspanning in het begin van de race correct. Een lekkende velg bleek de oorzaak van het verlies van bandenspanning", meldden de stewards over het voorval. "In overeenstemming met artikel 2.4.4.9.1 van de technische reglementen heeft de technisch directeur in samenspraak met de bandenleverancier besloten dat er geen overtreding van de regels heeft plaatsgevonden."

Door het uitblijven van een straf mag Acosta zijn tweede plaats in de GP van Indonesië houden. In de tussenstand van het wereldkampioenschap is dat belangrijk voor de jonge Spanjaard, die door het succes over Brad Binder is geklommen naar de vijfde plaats. Voor Francesco Bagnaia is het besluit van de stewards minder gunstig, want hij blijft derde en krijgt dus niet de vier extra punten die bij een tweede plaats horen. De Ducati-rijder heeft na het treffen in Mandalika zodoende een achterstand van 21 punten op Martín.

Tijdens de MotoGP-race in Indonesië werden ook Takaaki Nakagami en Binder betrapt op het rijden met een te lage bandenspanning. Beide rijders kregen iets later te horen of ze ook daadwerkelijk in overtreding waren. Voor Binder gold dat niet en dus mocht de Zuid-Afrikaan van KTM zijn achtste plek houden. Nakagami werd wel op de bon geslingerd. De LCR Honda-rijder kreeg zestien seconden tijdstraf en heeft zijn elfde plek zodoende moeten inruilen voor de twaalfde stek. Álex Rins profiteert en schuift een plekje op.