Rins aan kop in eerste training voor Grand Prix van Amerika

Het Circuit of the Americas was nog maar enkele maanden geleden het toneel van de Amerikaanse Grand Prix, maar in de tussentijd is er veel gebeurd. Na de vorige editie lag de eis van de coureurs op tafel om het circuit deels opnieuw te asfalteren om het hobbelige asfalt iets te verbeteren. Met het blote oog was goed waar te nemen dat er stappen gezet zijn, maar in bocht 9 en 10 is het nog altijd behoorlijk hobbelig. Hoe de coureurs het zien, zullen we later op de dag pas te weten komen.

De eerste vrije training begon met gele vlaggen in de vierde sector. Dat kwam door een crash van Pol Espargaro. De Honda-man gaf in Argentinië toen dat zijn vertrouwen een knoei had gekregen van de problemen met de voorkant van de machine, het begin in Austin was ook niet al te best. De Spanjaard kwam op merkwaardige wijze ten val in de zestiende bocht. Hij kon zijn weg uiteindelijk vervolgen, maar keerde met een beschadigde machine terug in de pits.

Die andere Repsol Honda-man sloeg geen modderfiguur in de openingsfase. Zevenvoudig COTA MotoGP-racewinnaar Marc Marquez stond al na een kwartiertje aan kop van de sessie. De Spanjaard klokte 2.04.469 en ging daarmee op dat moment flink sneller dan de concurrenten. Fabio Quartararo stond tweede voor Maverick Viñales en Alex Rins. Die laatste kende pech in de sessie toen zijn krachtbron er (niet voor het eerst) mee ophield. Hij moest achter op de brommer van een marshal terug naar de pitbox en verloor veel tijd. De tweede motor was niet afgetankt toen Rins zijn weg wilde vervolgen, hij moest daardoor na een ronde nog eens binnenkomen voor een pitstop.

Intussen schoven de Aprilia’s weer naar voren. Viñales zette met nog zo’n elf minuten te gaan een 2.04.373 op de klokken. Hij deed dat op de medium-achterband, geen van de coureurs kwam in de eindfase met softs op de baan. Rins liet zich door de problemen in de tweede helft van de sessie niet van de wijs brengen en produceerde enkele rappe rondjes. De coureur klokte achtereenvolgend 2.04.168, 2.04.073 en een 2.04.007. Die laatste ronde was genoeg voor de snelste tijd aan het eind van de sessie. Viñales verbeterde zich namelijk nog eens, maar bleef op acht duizendsten van een seconde steken. Hij werd tweede.

Jack Miller tankte vertrouwen met een goede ronde in de slotfase van de sessie, hij werd derde op vier tienden van Rins en Viñales. Wereldkampioen Quartararo eindigde op de vierde plek voor Marc Marquez en Pol Espargaro. Marquez reed zeventien ronden en maakte een solide indruk. Espargaro viel aan het eind van de sessie stil en moest opnieuw alternatief vervoer naar de paddock regelen. Enea Bastianini kwam ook weer iets beter voor de dag na een moeilijk weekend in Argentinië, hij sloot de eerste training af op de zevende plaats. Aleix espargaro werd achtste voor Takaaki Nakagami, Johann Zarco maakte de top-tien compleet.

Om 21.10 uur Nederlandse tijd gaat het programma verder met de tweede MotoGP-training in Austin.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Amerika