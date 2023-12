Alex Marquez beleefde in 2023 zijn beste MotoGP-seizoen tot dusver. Hij pakte voor het eerst in de koningsklasse een pole-position, wist twee keer een sprintrace te winnen en eindigde ook twee keer op het podium in een Grand Prix om zo negende te worden in de eindstand. Dat deed hij aan de zijde van Fabio di Giannantonio, die na het seizoen plaats moest maken voor de komst van Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen verlaat Honda voor een avontuur bij Gresini Racing, waar hij naast zijn jongere broer op een Ducati van één jaar oud gaat racen.

Het is de tweede keer dat de gebroeders Marquez teamgenoten zijn in de MotoGP. Eerder was dat in 2020 het geval, al duurde de samenwerking toen slechts één raceweekend. In de openingsrace in Jerez brak Marc Marquez zijn arm, waardoor hij de rest van het seizoen was uitgeschakeld. Jongere broer Alex vertrok na afloop van dat seizoen naar satellietteam LCR Honda. Daardoor werkten de broers tijdens de traditionele testdag na de Grand Prix van Valencia voor het eerst sinds juli 2020 weer echt samen.

"Het was fijn. Natuurlijk waren we vooral op onszelf gericht. Er was tijdens de test weinig tijd op de baan, dus er was weinig gelegenheid om dingen te checken", blikt Alex Marquez terug op die eerste testdag aan de zijde van zijn oudere broer. Hij beargumenteert dat de komst van de 30-jarige rijder uit Cervera voor zowel hemzelf als Gresini positief is. "Maar zoals ik al zei toen ze zijn komst aankondigden denk ik dat dit het niveau van het team gaat verhogen en daar moet ik juist van profiteren. Persoonlijk heb ik een heel goede kans om als rijder te groeien."

Wennen aan veranderde overdracht vermogen

Tijdens de test in Valencia maakten beide Marquez-broers kennis met de GP23, het Ducati-model waarmee Francesco Bagnaia in 2023 voor het tweede jaar op rij wereldkampioen werd. Voor Marc was de verandering het grootst, doordat hij de afgelopen elf jaar plaatsnam op de Honda RC213V. Alex reed afgelopen seizoen al op de Ducati uit 2022, maar hij benadrukte dat het voor hem eveneens even wennen was aan de nieuwste versie. Dat kwam onder meer doordat het overbrengen van het vermogen bij de GP23 veranderd is in vergelijking met de GP22.

"Het is een grote stap ten opzichte van onze motorfiets. We hadden geen gemakkelijke dag, want de omstandigheden waren lastig. Door de wind en dergelijke was het niet echt makkelijk om alles te begrijpen. We hebben één run op de GP22 gedaan, daarna zijn we naar de GP23 gewisseld. Toen ging het beter", oordeelde Marquez. "Toch moet ik mijn rijstijl aanpassen aan die motorfiets, doordat het vermogen iets anders wordt overgebracht. Buiten dat was de nieuwe aerodynamica beter voor mijn gevoel aan de voorkant en dat is interessant voor de toekomst."