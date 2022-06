Espargaro verloor overwinning in TT van Assen: "Was de snelste"

Voor de TT van Assen was Aleix Espargaro aanvalslustig. Hij wilde de eerste seizoenshelft afsluiten met minder dan 25 punten achterstand op WK-leider Fabio Quartararo. Toen Quartararo in de vierde ronde van de race onderuitgleed in de Strubben, nam hij Espargaro mee de grindbak in. De Fransman zou later nog eens crashen en voor het eerst dit seizoen uitvallen, Espargaro kon zijn weg op grote achterstand vervolgen. Het was echter al snel duidelijk dat de Spanjaard nog een dikke puntenfinish zou halen, gezien de snelheid die hij ontwikkelde in de ronden na het incident.

“Ik had niets te verliezen en ik wil niet arrogant klinken, maar mijn racetempo lag gewoon iets hoger dan de rest”, reageert Espargaro op zijn sterke comeback. “Als je elke ronde drie of vier tienden sneller bent, dan is het een stuk makkelijker. Het betekent dat je iets heel anders doet dan de anderen. In de laatste chicane remde ik veel later dan de rest, zeker in de snelste sector was mijn motor ongelofelijk. Niemand had die snelheid, daarom leek het vrij makkelijk voor mij.”

Gevraagd of hij daadwerkelijk niets te verliezen had, zegt Espargaro dat hij rekening gehouden had met een nulscore na de aanrijding met de WK-leider. “Toen Fabio me raakte, zag ik daarna op mijn pitbord dat ik veertiende lag. Vanaf dat moment was mijn race eigenlijk klaar, er gaat niets veranderen als je twee of drie punten scoort. Je moet voor meer dan tien punten gaan, als je dan crasht is het niet anders. Ik dacht ook dat het niet mijn fout zou zijn als ik zou crashen, dan was het de fout van Fabio geweest. Ik wilde voor mezelf bewijzen dat ik snel was, dat heb ik gedaan. Toen ik de rondetijden op mijn pitbord zag, moest ik lachen om de snelle rondjes die ik produceerde. Dat was geweldig.”

In de WK-stand heeft Espargaro nu 21 punten achterstand op Quartararo nadat hij er dertien goedmaakte in Assen. "Ik had kunnen winnen en dan had Fabio tweede kunnen worden. Dan had ik vijf punten kunnen pakken, nu waren het er dertien. Als je over het kampioenschap nadenkt is dit beter, maar in werkelijkheid heb ik een overwinning verloren. Ik weet vrij zeker dat ik had kunnen winnen. Ik heb pas één overwinning, dus dan had ik liever maar vijf punten goed gemaakt."

Quartararo overschatte zichzelf

Het incident in de Strubben was volgens Espargaro een kwestie van zelfoverschatting van de Fransman. “Ik was op dat punt heel sterk en Fabio wist het. Hij deed dit omdat hij zo’n goed gevoel met de motor heeft, hij kan de lijnen vaak dichtgooien omdat hij zo sterk is. Ook in Duitsland met Pecco, het is geen vuile coureur maar hij heeft dusdanig veel vertrouwen dat hij de deur gewoon dicht kan gooien. Ditmaal was ik ook heel sterk en ik gooide de lijn net zoals hem dicht, hij heeft zijn excuses aangeboden omdat hij een grote fout maakte. Het was een inschattingsfout. In de eerste ronden zat ik op de rechte stukken ook een paar keer op de limiet, maar dat was gewoon zijn fout.”

Uiteindelijk pakte Espargaro de vierde plek dankzij een spectaculaire actie in de GT-chicane, waar hij Brad Binder en Jack Miller met een uitremactie te grazen nam. “Twee ronden voor het eind ging ik naar mapping 3 om meer snelheid te maken en dat was niet eenvoudig”, gaat Espargaro verder. “Ik moest veel snelheid meenemen uit de Ramshoek en dat zou dan veel winst opleveren. Het inhalen gebeurde in de GT-chicane, maar in werkelijkheid had ik het daarvoor al beslist. Ik had zoveel meer snelheid, wel 20 kilometer per uur. Dat was ongelofelijk. Ik had de snelheid. Ik zag dat Brad niet heel sterk was in het remmen en ik zette ‘m er gewoon naast. Het was heel belangrijk voor de punten.”

Over vijf weken gaat het MotoGP-kampioenschap verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië.