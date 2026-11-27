Opinie

MotoGP GP van Valencia

Afscheid nemen in echte Marc Márquez-stijl

Marquez koos ervoor om zijn afscheid op een ouderwetse manier aan te kondigen, en zijn beslissing zal verstrekkende gevolgen hebben voor zowel Ducati als MotoGP zelf

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 13:49

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De aankondiging van Marc Márquez dat hij stopt, paste volledig bij zijn unieke persoonlijkheid. Die persoonlijkheid is essentieel om de prestaties van een van de grootste sporters aller tijden te begrijpen. Zijn vertrek laat een leegte achter die in de MotoGP niet op te vullen is.

In een tijdperk dat wordt gedomineerd door kunstmatige intelligentie en supercomputers koos Márquez voor een simpele boodschap op vijf witte kaarten om een bom te laten ontploffen die de hele MotoGP-paddock in shock achterliet. “We praten later, maar eerst: bedankt aan iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze reis. Ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als ik. Dit wordt mijn laatste race in de MotoGP. We hebben geschiedenis geschreven.”

Zo, zonder verdoving, en met een verwijzing naar een van de meest iconische scènes uit de film Love Actually, maakte Márquez een einde aan een liefdesverhaal dat bijna twee decennia had geduurd. In die periode won hij 10 wereldtitels, de laatste acht in de MotoGP, waarvan hij de meest recente nog geen week geleden in Portimao veilig stelde. Geen zwaailichten, geen eerbetoon op video en geen tijd voor wie dan ook om te reageren. “Ik ben op mijn manier het wereldkampioenschap binnengekomen en ik verlaat het op mijn manier”, zei de Spanjaard, die onthulde dat hij tijdens de Grand Prix van Japan op Motegi had besloten zijn helm aan de wilgen te hangen en alleen zijn broer Alex in vertrouwen had genomen.

Met Márquez vertrekt een unieke persoonlijkheid. Niet alleen door wat hij op de motor heeft laten zien, maar ook door zijn opvallend heldere manier van denken daarbuiten. Een pure winnaar met zijn hand aan het gas en een meesterstrateeg, die dat combineerde met de moed van de felste krijger en een uitzonderlijk vermogen om terug te komen. Records, titels en overwinningen zijn uiteindelijk maar cijfers. Maar in combinatie met het charisma van iemand als Márquez leveren ze een van de meest meeslepende sportfiguren aller tijden op.

Een jonge coureur die brutaal genoeg was om in 2013 bij zijn eerste poging de MotoGP-kroon te pakken en daarmee de jongste kampioen in de geschiedenis van de koningsklasse werd. Iemand die op zijn 22ste door Valentino Rossi in de nauw werd gedreven en weigerde te breken. Een man die, nadat hij alles had gewonnen wat er te winnen viel, in 2023 wegliep van het meest lucratieve contract dat ooit in de MotoGP was getekend om te ontdekken of hij zijn magie kwijt was. En een onvergelijkbare vechter, die meer heeft doorstaan dan iemand ooit zal weten om de obstakels te overwinnen die voortkwamen uit de ene spijt die hij met zich meedraagt: de gretigheid die hem ertoe bracht te vroeg terug te keren na zijn eerste blessure aan zijn rechterarm. Om al die redenen kan de leegte die hij achterlaat nooit echt worden gevuld.

Dat Márquez het recht heeft verdiend om op zijn eigen voorwaarden te vertrekken, maakt de klap voor de mensen die direct met hem verbonden zijn niet kleiner. Ducati verliest niet alleen zijn speerpunt, een rol die nu naar Pedro Acosta gaat, maar moet ook een teamgenoot voor de Spanjaard vinden, waarschijnlijk door een rijder uit een van zijn satellietteams door te schuiven.

Acosta wordt op zijn beurt de kans ontnomen om eerst van Márquez te leren en hem daarna te proberen verslaan. Alleen de mensen in de directe omgeving van de coureur uit Mazarron weten hoeveel pijn het hem deed om te zien dat de man die zijn teamgenoot had moeten worden de deur dichtdeed voor de mogelijkheid om op gelijke voorwaarden tegen hem te strijden.

Dan is er nog het kampioenschap zelf, dat midden in een proces van vernieuwing zit en zonder twijfel harder dan wie ook geraakt zal worden door het verlies van zijn grootste publiekstrekker, zijn wereldwijd meest herkenbare gezicht en de enige rijder op de grid wiens bekendheid zich over een groot deel van de wereld uitstrekt.

Zoals hij vrijdag tijdens zijn afscheids-persconferentie uitlegde, heeft Márquez een enorme last van zijn schouders laten vallen, al doet hij dat wel ten koste van een gebroken hart bij zowel zijn team als zijn kampioenschap.

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