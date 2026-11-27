MotoGP GP van Valencia

Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'

Marc's voormalige baas zegt dat Marquez stopt nu hij nog op het vereiste niveau kan presteren

Richard Asher

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 10:40

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Honda MotoGP-baas Alberto Puig vindt dat het verrassende afscheid van Marc Márquez de juiste beslissing is voor de tienvoudig wereldkampioen wegrace.

De HRC-teammanager, die met Márquez samenwerkte in diens succesvolle jaren bij Honda, waar hij zes van zijn acht MotoGP-titels pakte, zei dat hij niet verrast was dat de Spanjaard er na zijn nieuwste kampioenschap een punt achter zette.

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"Eerlijk gezegd is dit de juiste beslissing op het juiste moment", zei Puig direct na de aankondiging tegen de World Feed. "Hij heeft opnieuw de titel gewonnen, terwijl niemand dat had verwacht. Hij wordt zeker de grootste aller tijden en hij gaat naar huis, terwijl iedereen hem altijd zal herinneren als de beste rijder ooit.

"Dus als hij hiervoor kiest, is dat omdat hij heeft ingezien dat hij niet op dit niveau kan blijven presteren. De mensen die hem kennen, kunnen zich niet voorstellen dat ze hem zien racen zonder voor de winst te gaan. In zekere zin vind ik het dus verdrietig.

"Maar aan de andere kant is het heel mooi. Hij heeft een heel lange en succesvolle carrière gehad en ik denk niet dat we ooit nog iemand zoals hij zullen zien."

Puig kreeg daarna de vraag of hij verrast was door de aankondiging.

"Nee. Hij is namelijk een heel slimme kerel. Dit soort beslissingen zijn heel ingewikkeld, maar Marc is niet alleen wie hij is omdat hij een snelle rijder is. Hij is ook een heel, heel intelligent persoon. Normaal gesproken nemen dat soort mensen op het juiste moment de juiste beslissingen."

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: MotoGP

Gevraagd naar de erfenis die Marc zou achterlaten, zei Puig dat er weinig diepgaande analyse nodig was.

"Wat hij heeft gedaan, staat er gewoon. Je kunt zien wat hij heeft gedaan en hoe hij dat heeft gedaan, met al zijn blessures en zijn passie voor de sport.

"Wij [Honda] waren jarenlang bij Marc, maar wat hij heeft gedaan is volkomen onwerkelijk. Soms kun je hem niet eens vergelijken met andere goede kampioenen."

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