MotoGP GP van Valencia
Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'
Marc's voormalige baas zegt dat Marquez stopt nu hij nog op het vereiste niveau kan presteren
Richard Asher
Gepubliceerd: 27 nov 2026, 10:40
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Honda MotoGP-baas Alberto Puig vindt dat het verrassende afscheid van Marc Márquez de juiste beslissing is voor de tienvoudig wereldkampioen wegrace.
De HRC-teammanager, die met Márquez samenwerkte in diens succesvolle jaren bij Honda, waar hij zes van zijn acht MotoGP-titels pakte, zei dat hij niet verrast was dat de Spanjaard er na zijn nieuwste kampioenschap een punt achter zette.
Lees ook:
"Eerlijk gezegd is dit de juiste beslissing op het juiste moment", zei Puig direct na de aankondiging tegen de World Feed. "Hij heeft opnieuw de titel gewonnen, terwijl niemand dat had verwacht. Hij wordt zeker de grootste aller tijden en hij gaat naar huis, terwijl iedereen hem altijd zal herinneren als de beste rijder ooit.
"Dus als hij hiervoor kiest, is dat omdat hij heeft ingezien dat hij niet op dit niveau kan blijven presteren. De mensen die hem kennen, kunnen zich niet voorstellen dat ze hem zien racen zonder voor de winst te gaan. In zekere zin vind ik het dus verdrietig.
"Maar aan de andere kant is het heel mooi. Hij heeft een heel lange en succesvolle carrière gehad en ik denk niet dat we ooit nog iemand zoals hij zullen zien."
Puig kreeg daarna de vraag of hij verrast was door de aankondiging.
"Nee. Hij is namelijk een heel slimme kerel. Dit soort beslissingen zijn heel ingewikkeld, maar Marc is niet alleen wie hij is omdat hij een snelle rijder is. Hij is ook een heel, heel intelligent persoon. Normaal gesproken nemen dat soort mensen op het juiste moment de juiste beslissingen."
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: MotoGP
Gevraagd naar de erfenis die Marc zou achterlaten, zei Puig dat er weinig diepgaande analyse nodig was.
"Wat hij heeft gedaan, staat er gewoon. Je kunt zien wat hij heeft gedaan en hoe hij dat heeft gedaan, met al zijn blessures en zijn passie voor de sport.
"Wij [Honda] waren jarenlang bij Marc, maar wat hij heeft gedaan is volkomen onwerkelijk. Soms kun je hem niet eens vergelijken met andere goede kampioenen."
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Valencia
1 min
Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'
Ford onthult naam van LMDh-bolide voor WEC 2027
WEC
WEC WEC 11 min
Ford onthult naam van LMDh-bolide voor WEC 2027
Marc Márquez kondigt per direct afscheid van MotoGP aan
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Valencia
18 min
Marc Márquez kondigt per direct afscheid van MotoGP aan
Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Qatar
1 u
Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in
Vorig artikel Marc Márquez kondigt per direct afscheid van MotoGP aan
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Richard Asher
Aprilia-duo neemt na duel in Valencia met warm gevoel afscheid: "We vonden iets wat we niet hadden verwacht"
MotoGP
MotoGP
GP van Portugal
1 d
Aprilia-duo neemt na duel in Valencia met warm gevoel afscheid: "We vonden iets wat we niet hadden verwacht"
Fabio Quartararo na inhaalrace in sprint Portimao: 'De eerste ronden waren leuk!'
MotoGP
MotoGP
GP van Portugal
2 d
Fabio Quartararo na inhaalrace in sprint Portimao: 'De eerste ronden waren leuk!'
Marc Márquez: 'Mijn instincten beteugelen was de sleutel tot MotoGP-titel 2026'
MotoGP
MotoGP
GP van Portugal
3 d
Marc Márquez: 'Mijn instincten beteugelen was de sleutel tot MotoGP-titel 2026'
Meer van
Marc Márquez
Zes manieren waarop Marc Márquez Aprilia aftroefde in de strijd om de MotoGP-titel van 2026
MotoGP
MotoGP
GP van Portugal
2 d
Zes manieren waarop Marc Márquez Aprilia aftroefde in de strijd om de MotoGP-titel van 2026
Gigi Dall'Igna: ‘Marc Márquez is zonder twijfel de beste rijder in de geschiedenis’
MotoGP
MotoGP
GP van Portugal
2 d
Gigi Dall'Igna: ‘Marc Márquez is zonder twijfel de beste rijder in de geschiedenis’
Verspeelde Aprilia de MotoGP-titel van 2026 of was Marquez simpelweg te sterk?
MotoGP
MotoGP
GP van Portugal
2 d
Verspeelde Aprilia de MotoGP-titel van 2026 of was Marquez simpelweg te sterk?
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer