Bendsneyder officieel gepresenteerd bij SAG Racing

De presentatie van het vernieuwde team zou aanvankelijk dinsdag al plaatsvinden, maar werd met een uitgesteld na het overlijden van MotoGP-teambaas Fausto Gresini. Tijdens de presentatie presenteerde SAG (Stop And Go) een volledig nieuwe line-up en een reeks nieuwe sponsoren. Bo Bendsneyder, die de afgelopen weken al in Spanje was om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, was voor het eerst in nieuwe kleuren te zien. Ook Lüthi heeft daar zijn eerste meters gemaakt in de SAG-kleuren.

“Ik kijk echt uit naar de start van het seizoen", zei Bendsneyder. "Ik ga voor de eerste keer op een Kalex rijden en ik kan niet wachten om volgende week voor het eerst in Valencia te testen. Het wordt een geweldig seizoen. We hebben ondersteuning van goede sponsoren en het team heeft veel ervaring om goede resultaten te scoren. Ik ben klaar om te racen en hoop goede resultaten te scoren.”

Bendsneyder greep aanvankelijk naast een Moto2-zitje in 2021 en zou zijn loopbaan vervolgen in het WK Supersport. Te elfder ure werd er contact met Bendsneyder opgenomen over zijn plannen voor het komende seizoen en bleek dat er bij SAG Racing nog een zitje vrij was. Dat kwam goed uit na een seizoen waarin Bendsneyder niet kon overtuigen. Bij NTS RW Racing GP was hij de toonaangevende coureur, maar stond hij er steeds alleen voor. Ook verliep de aanpassing op de nieuwe voorband uitermate moeizaam. Pas in de eindfase van het seizoen kwam Bendsneyder aan een paar aardige resultaten toe, hetgeen hem nu een zitje voor komend seizoen opgeleverd heeft.

Lüthi reed na zijn mislukte MotoGP-avontuur bij Marc VDS de afgelopen seizoenen weer in de Moto2-klasse. Hij deed dat bij het Duitse Intact GP, maar ook hij had grote problemen met de aanpassing op de nieuwe voorband. Het team besloot derhalve voor een nieuwe coureur te kiezen, waardoor Lüthi op zoek moest naar een nieuw team. Hij kwam terecht bij SAG Racing, dat de afgelopen winter een flinke metamorfose is ondergaan. Het team beschikte afgelopen jaar over rijders Remy Gardner en Kasma Daniel. Gardner presteerde heel aardig, maar moest het volledige seizoen rijden op een oudere motorfiets. Uiteindelijk sloot hij het seizoen met een hoofdprijs af, winst in de Grand Prix van Portugal.

Bij SAG Racing krijgen de beide rijders in 2021 de beschikking over het nieuwste materiaal van Kalex, zo heeft Motorsport.com vernomen. Het team heeft voor komend seizoen een flinke kapitaalinjectie van Indonesische bodem gekregen. Enkele bedrijven die aangemerkt staan als sponsor (Pertamina, Garuda Indonesia en Telkom) zijn dan ook (deels) eigendom van de staat. Het team is gevestigd in Barcelona.

Het voorseizoen van de Moto2 wordt volledig in Qatar afgewerkt, waar ook de eerste twee races van het seizoen gehouden wordt. De test vindt plaats van 19 tot en met 21 maart, daarvoor doet het team nog een tweedaagse privétest op Valencia. Aanvankelijk zou de test plaatsvinden in Jerez, maar vanwege het coronavirus heeft de organisatie besloten om alle kampioenschappen in een bubbel onder te brengen in Qatar.