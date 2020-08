Preview: Rode plaat heilig voor Herlings in MXGP

“De rode plaat hebben kan me eigenlijk niet zoveel schelen, als ik hem aan het einde van het seizoen maar heb.” Het is een citaat van Herlings toen hij in 2018 zijn eerste rode plaat in de MXGP pakte. Hoe anders denkt hij daar nu over. 2020 is een ander jaar, in ieder opzicht. Na de eerste twee GP’s in Groot-Brittannië en Valkenswaard ging Herlings aan de leiding om vervolgens maanden op de bank te zitten. De kalender die er nu staat is broos en daar houdt Herlings rekening mee. “We willen Letland hoe dan ook met de rode plaat verlaten, want het kan zomaar afgelopen zijn”, benadrukte The Bullet in gesprek met Motorsport.com de onvoorspelbaarheid van de loop van het seizoen.

Dat de kalender nog niet zo stevig staat werd maar weer bevestigd toen Infront Moto Racing een week geleden bekendmaakte dat de Motocross of Nations niet doorging. Ook de races in Turkije en Spanje staan naar verluidt nog op losse schroeven. Er is ook een kans dat er nog geracet wordt in Nederland, daarvoor is Arnhem de eerste gegadigde.

Spagaat

Herlings zit wel enigszins in een spagaat. De 25-jarige KTM-rijder gaf bij het begin van het seizoen aan dat hij ‘het rustiger aan’ zou gaan doen. Dat betekent in Herlings-taal: niet altijd meer met een reuze voorsprong hoeven te winnen ten koste van alles, wat hem in het verleden te vaak ook daadwerkelijk alles kostte.

De Brabander is klaar met het weggeven van titels door blessures en zweerde plechtig meer zijn hoofd te gebruiken. “Ik blijf bij die mentaliteit”, is Herlings stellig, “maar het is lastig om op safe te spelen, want straks mis je de boot”, weet ook de kampioenschapsleider. “Maar het belangrijkste is om heel thuis te komen. Als je nu iets oploopt, met zo’n compacte kalender, mis je zomaar drie wedstrijden”, legt Herlings uit, die komende week drie GP’s op de planning heeft staan. Met slechts negen punten voorsprong op Tim Gajser, heeft de Brabander niet de marge om het écht rustig aan te doen.

Letland Herlings goedgezind

Toen de kalender bekend werd gemaakt en er drie keer Letland en drie keer Lommel op stond, moet er een klein vreugdesprongetje zijn gemaakt bij Herlings. Het zware Lommelse zand is een verkapte thuiswedstrijd en een baan waar Herlings altijd dominant is geweest.

Hoewel Letland iets minder karakteristiek is, is ook dat een plaats waar Herlings een bijzonder goed track record heeft. Hij won er vier van de laatste zes manches. Één van die vier overwinningen zal hem nog goed bijstaan. Vorig seizoen keerde Herlings na een voetblessure terug in Letland om in de opwarmronde zijn enkel te breken. Herlings won de eerste manche met die gebroken enkel, maar zou daarna weer lange tijd uit de roulatie zijn.

In 2017 was Kegums het decor van de eerste zege van Herlings in de MXGP, net zoals dat in 2015 voor Glenn Coldenhoff het geval was.

Procedures

Voor de crossers geldt, net als bij andere kampioenschappen die weer op gang komen, dat ze regelmatig worden getest op corona. Dat gebeurt één keer voor vertrek en één keer vlak voor de wedstrijddag. Gevraagd of wachten op de uitslag wellicht het spannendste moment van zijn week is, blijft Herlings nuchter.

“Nee, eigenlijk niet”, beantwoordt Herlings de vraag of hij zichzelf hermetisch afsluit voor de buitenwereld. “Je kan het overal oplopen, dus als je zo gaat denken, heb je bijna geen leven meer.” Persoonlijk lijkt de viervoudig wereldkampioen ook wel wat moeite te hebben met de grote hoeveelheid maatregelen. Hij vindt het, op zijn minst, een gekke gedachte. “Als je normaal een beetje verkouden bent, ga je ook gewoon racen. Het is dus jammer als je het oploopt terwijl je je super voelt.”

Wedstrijdschema

Om de hoeveelheid mensen in de omgeving te beperken heeft Infront Moto Racing het aantal rijders en personeel dat aanwezig mag zijn ingeperkt. Bovendien is er ook in zeer beperkte maten pers aanwezig. Gek genoeg zijn er wel 3.000 tickets beschikbaar voor toeschouwers.

Tot slot is het weekendprogramma omgegooid. Hierdoor komt het ‘voorprogramma’ met daarin de Europese wedstrijden en de damesklasse op de dag voor de GP-rijders in actie.

Op zondag 9 augustus rijden de MX2 en de MXGP de GP van Letland, op woensdag 13 augustus de GP van Riga en op zondag 17 augustus de GP van Kegums. Er worden geen kwalificatieraces meer verreden maar alleen een gecombineerde vrije en tijdtraining waarin de startopstelling voor de races wordt bepaald.

Tijdschema MXGP Letland