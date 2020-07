Herziene MXGP-kalender met drie GP's in België

Het seizoen gaat begin augustus in Letland verder met de derde, vierde en vijfde ronde van het kampioenschap. Op het circuit van Kegums vinden binnen een week drie wedstrijddagen plaats. Het kampioenschap vertrekt daarna richting Turkije en Italië. Ook op het circuit van Faenza, waar Jeffrey Herlings in 2011 zijn eerste wereldtitel pakte, worden twee wedstrijddagen afgewerkt.

Ook Lommel staat op het vernieuwde wedstrijdschema. Op de Belgische omloop wordt op 18, 21 en 25 oktober gereden. Het gaat om drie MXGP-wedstrijden die allemaal volledig op een dag worden afgewerkt. Het seizoensslot moet nog altijd plaatsvinden in Argentinië en staat gepland voor 22 november, het is echter de vraag of de situatie een reis naar Zuid-Amerika toelaat.

Wedstrijden meetellende in het MXGP-kampioenschap worden de rest van het seizoen afgewerkt op een dag. De vrije- en tijdtraining vinden in de ochtend plaats waarna de races vanaf 12.00u in de middag plaatsvinden.

Motocross of Nations niet in Frankrijk

De Motocross of Nations wordt dit seizoen definitief niet in Frankrijk gehouden. Dat werd eveneens duidelijk bij de presentatie van de nieuwe kalender. In Frankrijk is nog altijd een wet van kracht waarin grote evenementen uit den boze zijn. Hoewel de 24 uur van Le Mans bijvoorbeeld wel doorgaat in september, kreeg men voor de traditionele landenwedstrijd geen groen licht. Het traditionele klapstuk van het MXGP-seizoen wordt nu waarschijnlijk verplaatst naar Matterley Bassin en vindt gedurende het seizoen plaats. De datum blijft ongewijzigd: 27 september.

Het is niet uitgesloten dat rijders tijdens de Motocross of Nations ook punten gaan verdienen die meetellen in het wereldkampioenschap MXGP en MX2. Het is nog niet duidelijk hoe dit precies gaat werken, Infront Moto Racing heeft aangekondigd in een later stadium meer duidelijkheid te geven.