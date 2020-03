Interview Herlings: “Nieuwe filosofie maakt het mij makkelijker”

Wie de carrière van Herlings heeft gevolgd, vindt het maar moeilijk te geloven dat de gretige crosser nu af en toe met de handrem erop rijdt. Toch realiseerde hij zich vorig seizoen dat hij wat moest veranderen. “Vorig jaar heb ik gewoon heel veel pech gehad. Ik ben maar één keer gecrasht in het voorseizoen en gelijk goed. Het is jammer dat zoiets gebeurt, maar je realiseert je wel steeds meer dat je kampioenschappen wint door constant te zijn”, vertelde Herlings aan Motorsport.com.

Op de vraag of het lastig is voor Herlings om zich in te houden, op momenten dat hij normaal gezien er voor vol zou gaan, antwoordt de Brabander duidelijk. “Het maakt mij het leven alleen maar makkelijker”, stelt Herlings. “Een podium is dit seizoen een overwinning voor het kampioenschap.” Door te kijken naar andere grote kampioenen in de sport, nam Herlings zich voor om het rustiger aan te doen. “Ik heb zoveel races gewonnen, maar het willen winnen heeft me ook heel veel gekost door de jaren heen, vooral door blessures. Ik moet denk ik leren om titels te kunnen winnen door constant te zijn”, legde Herlings uit.

Complimenten voor Gajser

Het feit dat Gajser hem aftroefde in de tweede manche van de openingsronde, was voor Herlings, om diezelfde redenen, nog geen reden om zich zorgen te maken. “Ik had nog niet het gevoel dat ik tegen hem kon racen: ik wilde geen risico’s nemen, maar ik heb ook geen idee hoeveel risico hij zelf heeft genomen.”

Uiteindelijk zorgde een langdurig gevecht met Tony Cairoli, waarbij Herlings veel tijd verloor, ervoor dat er geen directe confrontatie kwam. “Hij heeft het natuurlijk geweldig gedaan”, zei Herlings over zijn Sloveense concurrent. “Maar ik vind het lastig inschatten of ik hem had kunnen verslaan. Hij is niet voor niets wereldkampioen”, was de 25-jarige KTM-rijder stellig.

Het is dus nog even wachten op een rechtstreeks duel, al was die op de baan in Matterley Basin sowieso nog niet in zicht. “Of ik met hem had gevochten als ik vlak achter hem had gereden weet ik ook niet. Met oog op de GP-zege, was het dan ook niet nodig geweest om risico te nemen.”