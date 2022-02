Rentree Herlings laat nog lang op zich wachten

Herlings gaf een update over de blessure die hij in het voorseizoen opliep. De vijfvoudig wereldkampioen brak zijn hiel in Spanje en zit sindsdien thuis. KTM heeft momenteel nog maar één ijzer in het vuur met Tom Vialle in de MX2-klasse. Naast de blessure van Herlings was daar ook het noodlottige overlijden van René Hofer, die in Oostenrijk door een lawine werd bedolven.

"Ik heb de hechtingen een tijdje terug laten verwijderen en moet er nu voor zorgen geen druk op mijn voet te houden voor de komende zes weken", duidde Herlings de volgende stap in zijn herstelproces. Het feit dat hij zes weken niet mag trainen, betekent alvast dat hij in ieder geval de eerste drie GP's van het seizoen zal missen. "Ik zal deze week wel al mijn fysieke training oppakken zoals zwemmen."

Zelfs als hij na zes weken op de motor zou mogen stappen, is het nog niet gezegd dat hij direct terugkeert. "Natuurlijk ben ik zeer beperkt in wat ik kan doen momenteel, maar ik heb geen pijn. We zullen echter vooral geduld moeten bewaren voordat ik weer kan uitkijken naar terugkomen op de motor."

KTM is wel druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat er alsnog een oranje machine aan de start komt, komend weekend in de uitgestelde GP van Groot-Brittannië. Naar verluidt zou Tony Cairoli hebben bedankt voor een terugkeer, maar is er wel een andere rijder in beeld om die rol te vervullen.