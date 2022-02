Herlings geopereerd aan gebroken hiel: "Betaal een hoge prijs"

Herlings had dit weekend meegedaan aan de wedstrijd om het nationale kampioenschap van Spanje en bleef langer in die regionen om de jaarlijkse fotoshoot van KTM af te werken. Tijdens dat gebeuren vloog Herlings bij een sprong van de machine en kwam met zijn voet hard op de grond terecht. Vrijwel direct na het incident is Herlings terug naar België gevlogen. Daar werden maar liefst vier breuken in de hiel van de wereldkampioen geconstateerd. Dokter Stefaan Verfaillie, die Herlings in 2019 ook aan zijn voet behandelde, heeft de operatie uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere schroeven en een plaatje gebruikt om de breuk te stabiliseren.

"We betalen een hoge prijs voor een crash van niets", zei Herlings in het persbericht van zijn werkgever. "Ik denk dat ik een klein steentje raakte bij het opstijgen en daardoor vloog ik van de fiets. De impact op m'n linkervoet was best groot en het was zaak om het zo goed mogelijk te laten herstellen. Ik dank de artsen die mijn voet gerepareerd hebben. Ook het hele Red Bull KTM ben ik een dankwoord verschuldigd. We hebben hard gewerkt om in 2022 competitief aan de start te verschijnen en het doel is nu om zo snel mogelijk terug te keren."

Het is niet duidelijk hoe lang het herstel van Herlings zal duren, maar met minder dan drie weken tot de opening van het MXGP-seizoen is het zeker dat de Brabander de Britse Grand Prix in Matterley Basin moet missen. Volgens KTM-teammanager Joël Smets is het een minder complexe blessure dan drie jaar geleden, toen Herlings zijn rechtervoet verbrijzelde. "Het is natuurlijk heel teleurstellend voor Jeffrey, het team en het kampioenschap", aldus Smets. "Als we het van de positieve kant bekijken, kunnen we zeggen dat de blessure niet zo zwaar is als in 2019. De operatie heeft lang geduurd, maar het is allemaal goed verlopen. We hopen dat Jeffrey binnen twee weken uit het gips is zodat hij dan weer lichte trainingsarbeid kan gaan doen. Daarna zullen we plannen maken voor zijn terugkeer in de Grands Prix."

Het is al de zoveelste keer dat de pechduivel toeslaat bij Herlings, die dit seizoen voor het eerst met nummer 1 aan de start zou verschijnen. Het is een waarschijnlijk scenario dat de twee beste rijders uit 2021 op 20 februari niet aan de start staan in Matterley Basin. Ook Kawasaki-rijder Romain Febvre is nog herstellende van een kwestuur die hij opliep tijdens de Supercross van Parijs.