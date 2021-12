Motorcrosstalent en GP-winnaar René Hofer op 19-jarige leeftijd overleden

De Oostenrijker was met een groep van elf vrienden op skitrip op de Lackenspitze in eigen land en was één van drie skiërs die zaterdagmiddag werden verrast door een lawine. Geen van de drie overleefde het ongeluk.

Hofer gold als één van de grote beloften in de motorcrosswereld en werd als jong Oostenrijks talent gekoesterd door KTM. Hij doorliep het volledige jeugdprogramma en maakte in 2020 op 18-jarige leeftijd de overstap naar het WK motorcross. In het team van Jeffrey Herlings en Tom Vialle kon de talentvolle crosser zich klaarstomen om voor de wereldtitel te vechten. Na een door blessures geteisterd 2020 wist Hofer in 2021 in Trentino zijn eerste GP-zege te pakken. Hij werd zesde in de WK-eindstand.

Hofer werd meerdere keren Oostenrijks motorcrosskampioen. In 2016 won hij de Europese titel in de 85cc (EMX85). In 2019 debuteerde hij al in het WK MX2 en reed hij ook mee in de Motocross of Nations in Assen. Hofer werd daar verkozen tot beste jonge rijder en won daarmee de Ricky Carmichael Award. In totaal reed Hofer 25 GP's, ging hij twee keer naar het podium, won twee races en één GP.

In de motorcrosspaddock werd Hofer als één van de meest sympathieke en toegankelijke rijders beschouwd en zijn aanwezigheid zal dan ook enorm worden gemist.

Rene Hofer, Red Bull KTM Factory Racing, met zijn zusje, Nadine Hofer, achterop. Foto: Niek Fotografie