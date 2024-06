Zo veel tijdwinst hebben de Hypercar-teams sinds testdag Le Mans geboekt

Het is altijd een hot topic tijdens de 24 uur van Le Mans: de snelheid van de teams tijdens de testdag vergeleken met de daadwerkelijke snelheid wanneer het er echt toe doet. In het verleden hebben gevallen van sandbagging al geleid tot wisselende beelden in de prestaties. Dit jaar is het Alpine dat de wenkbrauwen doet fronsen dankzij een grote marge van maar liefst 4,748 seconden. Het heeft geleid tot beschuldigingen van sandbagging aan het adres van Alpine, maar teambaas Philippe Sinault ontkent dat in gesprek met Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com. "Ze kunnen zeggen wat ze willen. Maar we weten hoe we ons hebben verbeterd", aldus Sinault.

Hij legt bovendien uit dat zijn team sinds de test verschillende dingen heeft geprobeerd met de afstelling. "Zondag was echt zwaar voor ons", stelt Sinault. "Dit is onze eerste keer op dit circuit. We hadden het best mogelijke pakket gekozen voor zondag. Dan probeer je verschillende dingen, verschillende pakketten. Op maandag en dinsdag hebben we een uitgebreide analyse uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we vervolgens weer het best mogelijke pakket samengesteld voor woensdag. En dat is best goed."

Met dat pakket slaagde Alpine erin om een plekje in de Hyperpole te bemachtigen, waarin het tot de zesde tijd kwam met de #35 – wat de vijfde startplek wordt door de gridstraf van de #2 Cadillac. Datzelfde merk staat op de tweede plaats van teams met de grootste sprongen vooruit sinds de testdag. Het Amerikaanse team is er 4,718 seconden op vooruitgegaan tussen de testdag en de snelste tijd in de Hyperpole. BMW, dat verraste met de snelste tijd in de kwalificatie, maar alle rondetijden van de #15 geschrapt zag worden vanwege het veroorzaken van de rode vlag in de Hyperpole, is op plaats drie te vinden dankzij een tijdwinst van 3,607 seconden. Porsche Jota, Ferrari, Isotta Fraschini en Peugeot zitten allemaal ook net boven de marge van 3 seconden.

Teams die dus al direct vanaf het begin iets meer van hun ware snelheid leken te tonen, waren het fabrieksteam van Porsche, Lamborghini en Toyota. Zij gingen er respectievelijk 2,273, 2,249 en 2,169 seconden op vooruit ten opzichte van de testdag in Le Mans.

De 24 uur van Le Mans begint zaterdag om 16.00 uur.