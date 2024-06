Hyperpole Le Mans: Pole voor Porsche, Van der Zande P3

De start van de Hyperpole stond gepland voor 20.00 uur, maar de wedstrijdleiding wist al dat dat niet meer ging lukken na een zware crash in de Road to Le Mans-race voorafgaand aan de kwalificatie. Vangrails moesten gerepareerd worden en dat nam veel tijd in beslag, waardoor de Hyperpole pas om 20.35 uur losbarstte voor een duur van een halfuur. In deze kwalificatie zouden de top-acht posities van de drie verschillende klassen vastgesteld worden. In het geval van de Hypercars ging het echter om de top-zeven, wetende dat de #12 Jota Porsche ontbrak vanwege de reparatiewerkzaamheden aan de auto na de stevige crash van Callum Ilott op woensdag.

Om 20.35 uur ging het dus echt van start en meteen was het druk met alle 23 auto's op de baan. De eerste ronden in de Hypercars draaiden om een bankerlap, al legde Sébastien Bourdais in de #3 Cadillac Racing relatief vroeg de lat hoog met 3.25.294. Daarmee was hij sneller dan de #50 Ferrari en #51 Ferrari terwijl de snelste van de kwalificatie van woensdag, de #15 BMW, na de eerste twee ronden genoegen moest nemen met de vierde plaats. Een ronde later scherpte de Fransman de snelste ronde echter verder aan: 3.24.816.

Aan die rondetijd wilde Dries Vanthoor in de BMW wel verandering brengen, maar hij schoot net als in de tweede vrije training rechtdoor in Indianapolis. De Belg stuiterde door de grindbak en raakte met een doffe klap de bandenstapel. Zo wist hij ook: geen pole-position en alle rondetijden geschrapt, dus P7 bij de start van de 24 uur van Le Mans. Opvallend was dat Bourdais tijdens de onderbreking al uitstapte en het dus wel geloofde voor de resterende 7,5 minuut. Daar was ook wel wat aanleiding toe, wetende dat er nu volop gepusht moest worden om twee rondetijden te zetten.

Uiteindelijk slaagden meerdere teams erin om die tweede snelle ronde te zetten en daarin spande het er om. Alex Lynn begon sterk aan zijn laatste run, verloor veel in de tweede sector maar maakte in de laatste sector genoeg tijd goed om met 34 duizendsten naar pole te gaan. Dat was echter van korte duur, want Kevin Estre ging er met een tiende van een seconde onderdoor om met 3.24.634 de zwaarbevochten pole-position op te eisen. Daardoor viel de #3 Cadillac terug tot de derde plek, gevolgd door de #51 Ferrari, #50 Ferrari en #35 Alpine. Vanwege een gridstraf van de #2 Cadillac -- voor het veroorzaken van de crash op Spa-Francorchamp -- zal deze zaterdag van P7 starten. Op P8 zal dan de #15 BMW starten, #12 Jota schuift door naar P6 indien deze op tijd gereed is. Het team van Van der Zande schuift door naar P2 door die gridstraf.

Van Uitert en Ten Voorde staan er goed bij

Bij de LMP2's bleek de ronde van Louis Delétraz goed genoeg voor de pole-position. In de #14 AO by TF ging de Zwitserse coureur naar 3.33.217, waarmee hij een groot gat van acht tienden had geslagen naar de #37 Cool Racing die besloot om de slotfase uit te zitten. Dat bleek net als voor de #3 Cadillac een foute keuze, want Job van Uitert stoof in de #28 IDEC Sport naar de tweede tijd, gevolgd door de #65 Panis Racing.

Voor de #70 Inception Racing zag het er allemaal goed uit in de LMGT3-klasse. Brendan Iribe had de snelste tijd achter zijn naam staan in de McLaren 720S GT3 en leek op weg naar een goede verbetering, maar hij spinde in de laatste bocht na iets te stevig contact met de kerbstone. Hij veroorzaakte enkel een gele vlag, dus vrezen voor zijn rondetijd hoefde hij niet. Later verbeterde hij zich alsnog naar 3.58.120, waarop de #92 Manthey PureRxcing het antwoord schuldig bleef. Het team van Larry ten Voorde deed goede zaken: zij zullen zaterdag van de derde plaats in de LMGT3-klasse beginnen.

De 92ste 24 uur van Le Mans begint zaterdag om 16.00 uur. Voordat het zover is zullen de coureurs donderdagavond nog één keer in actie komen tijdens de vierde en laatste vrije training, die een uur duurt en zonder uitstel om 22.00 uur moet beginnen.

Uitslag Hyperpole Le Mans