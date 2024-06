De 24 uur van Le Mans is een van de meest prestigieuze races van het jaar. De langeafstandsklassieker op het Circuit de la Sarthe vormt samen met de F1 Grand Prix van Monaco en de Indy 500 de Triple Crown. Graham Hill is tot op heden de enige rijder die alle drie de wedstrijden ooit won. De strijd in Le Mans is dit jaar heviger dan ooit, met een indrukwekkend startveld aan Hypercars. Wie wint de editie van 2024?

Wanneer is de 24 uur van Le Mans 2024?

Datum: Zaterdag 15 juni

Starttijd: 16.00 uur

Finish: Zondag 16 juni 16.00 uur

De 24 uur van Le Mans 2024 vindt plaats in het weekend van 15 en 16 juni. De uithoudingsproef voor mens en machine gaat om 16.00 uur van start. Voetbalster Zinedine Zidane zwaait de vlag om het veld los te laten voor 24 uur racen. De winnaar is op zondagmiddag om 16.00 uur bekend.

Tijdschema 24 uur van Le Mans 2024

Datum Sessie Tijd Woensdag 12 juni Vrije training 1 14.00 uur - 17.00 uur Woensdag 12 juni Kwalificatie 19.00 uur - 20.00 uur Woensdag 12 juni Vrije training 2 22.00 uur - 00.00 uur Donderdag 13 juni Vrije training 3 15.00 uur - 18.00 uur Donderdag 13 juni Hyperpole 20.00 uur - 20.30 uur Donderdag 13 juni Vrije training 4 22.00 uur - 23.00 uur Zaterdag 15 juni Warm-up 12.00 uur - 12.15 uur Zaterdag 15 juni Start 92ste editie 24 uur van Le Mans 16.00 uur Zondag 16 juni Finish 92ste editie 24 uur van Le Mans 16.00 uur

Waar wordt de 24 uur van Le Mans live op tv uitgezonden?

RTL 7

Eurosport 1

De 24 uur van Le Mans 2024 is in Nederland gratis op televisie te zien via de zenders RTL 7 en Eurosport. RTL 7 zendt de gehele race van start tot finish live uit. Wel wordt er regelmatig een reclameblok uitgezonden, maar het live-beeld blijft dan klein zichtbaar zodat de fans niets hoeven missen. Ook Eurosport 1 zendt een groot deel van de race live uit, maar hier wordt de uitzending wel onderbroken door andere programma’s. Hieronder vind je het volledige overzicht:

Zender Start uitzending Einde uitzending RTL 7 15.00 uur 16.30 uur Eurosport 1 15.00 uur 16.45 uur Eurosport 1 17.45u 16.45 uur

24 uur van Le Mans op RTL 7

Volledige race live

Start uitzending: zaterdag 15.00 uur

Einde uitzending: zondag 16.30 uur

De 24 uur van Le Mans 2024 is volledig live te zien bij RTL 7. De uitzending begint op zaterdagmiddag om 15.00 uur, een uur voor de start van de race. Vanaf het circuit wordt uitgebreid vooruitgeblikt op de naderende actie met hoogtepunten, analyses en interviews met de Nederlandse deelnemers. Pitreporter Allard Kalff brengt het laatste nieuws naar de huiskamers.

Om 16.00 uur begint het liveverslag van de race. RTL 7 heeft net zoals de voorbije jaren diverse commentatoren die elkaar afwisselen. Zij worden bijgestaan door meerdere analisten die hun licht laten schijnen op de belangrijkste gebeurtenissen op en rond het circuit. De gehele race is tot de finish live te zien. Na afloop wordt nog kort nabeschouwd met de podiumceremonie en interviews met de hoofdrolspelers. De uitzending duurt tot 16.30 uur.

24 uur van Le Mans op Eurosport 1

Start uitzending: 15.00 uur tot 16.45 uur

Vervolg uitzending 17.45 uur tot 16.45 uur zondag

Eurosport 1 zendt een groot deel van de 24 uur van Le Mans live uit. De uitzending begint om 15.00 uur met een voorbeschouwing vanaf het Circuit de la Sarthe. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de race. Ook de start van de wedstrijd is live te zien. Rond 16.45 uur houdt de uitzending op Eurosport 1 kort op voor wielrennen. Rond de klok van 17.45 uur keert de live-uitzending terug op het publieke kanaal. Vervolgens is de race tot de finish live te volgen op dit kanaal. Na de finish wordt er nog nagepraat en is de unieke podiumceremonie te volgen.

De race is tevens volledig live te volgen via de Eurosport Player.

Welke Nederlanders doen mee aan de 24 uur van Le Mans 2024?

In 2024 staan er acht Nederlanders aan de start van de 24 uur van Le Mans. Dat is geen record: in 2020 stonden er liefst tien landgenoten aan de start. Er zijn drie kanshebbers voor de algemene zege: Renger van der Zande, Nyck de Vries en Robin Frijns staan aan de start met een Hypercar. In de LMP2 houden Nicky Catsburg, Job van Uitert en Bent Viscaal de Nederlandse eer hoog. In de LMGT3 nemen Larry ten Voorde en Morris Schuring deel.

Coureur Team Klasse Startnummer Renger van der Zande Cadillac Racing Hypercar #3 Nyck de Vries Toyota Gazoo Racing Hypercar #7 Robin Frijns BMW M Team WRT Hypercar #20 Bent Viscaal Proton Competition LMP2 #9 Job van Uitert IDEC Sport LMP2 #28 Nicky Catsburg Crowdstrike by APR LMP2 #45 Larry ten Voorde JMW Motorsport LMGT3 #66 Morris Schuring Manthey EMA LMGT3 #91

Welke Nederlanders hebben de 24 uur van Le Mans gewonnen?

Tien Nederlanders hebben eens de 24 uur van Le Mans gewonnen. Gijs van Lennep (twee keer) en Jan Lammers werden overall winnaar, de overige rijders wonnen in hun eigen klasse. In 2008 zegevierden Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn met een geheel Nederlands team in de LMP2-klasse. De meest recente Nederlandse winnaar is Nicky Catsburg: hij won in 2023 de LMGTE Am-klasse.