Callum Ilott crashte stevig in de slotfase van de tweede vrije training op woensdag, waarbij de #12 Jota Porsche 963 LMDh zwaar beschadigd raakte. Sindsdien is bekend geworden dat het team de monocoque moet vervangen omdat deze te zwaar beschadigd was. Dat was een fikse tegenvaller voor het team dat een paar uur eerder nog te horen kreeg dat het door het schrappen van de rondetijden van de #7 Toyota mocht deelnemen aan de Hyperpole. Daar gaat echter een streep door, want het team kan nu pas aan de slag met het opbouwen van de auto - een klus die volgens het team normaliter drie weken in beslag neemt.

In een verklaring op sociale media laat Jota-teambaas Dieter Gass nu weten dat het toestemming heeft gekregen van de organisatie om op vrijdagavond een shakedown uit te voeren op het nabijgelegen vliegveld. De vrijdag staat in het teken van de parade, waardoor de 62 teams niet in actie zullen komen op de baan en Jota die dag dus geen baantijd misloopt. Wel zal het erom spannen of de auto op tijd gereed zal zijn voor de 24 uur van Le Mans. De vlag voor de start van de race wordt zaterdag om 16.00 uur gezwaaid. "De vervangende monocoque is gearriveerd, dus we hebben nu maar iets meer dan 24 uur de tijd om onze auto op te bouwen - wat normaliter drie weken duurt. Het is nog een grote uitdaging voor het team, met name voor onze ongelofelijke monteurs. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat zij nog een wonder zullen verrichten", besluit de teambaas hoopvol.

Eerder maakte Gass al duidelijk dat de uitdaging niet alleen zit in het opnieuw opbouwen van de auto, maar ook het reglement. Het is namelijk niet zo voor de hand liggend dat een auto opnieuw opgebouwd mag worden zo vlak voor de race. Daarom is de shakedown op het vliegveld van groot belang voor Jota. "We staan dan ook constant in contact met de ACO en de FIA om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle reglementaire verplichtingen", benadrukte Gass. "Daarna zullen we pas onze vervolgstappen naar buiten brengen."