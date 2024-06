Rossi baalt na vroegtijdige exit in 24 uur van Le Mans: "Waren erg competitief"

Valentino Rossi was een van de publiekstrekkers van de 24 uur van Le Mans. De Italiaanse MotoGP-legende maakte zijn debuut in de wereldberoemde endurancerace namens het BMW WRT-team, en dat ging niet slecht. In de kwalificatie ging de coureur samen met teamgenoten Maxime Martin en Ahmad Al Harthy naar een tiende tijd, waarna in de race het een stuk beter ging. Toch eindigde de race in mineur, Al Harthy gleed op een natte baan de muur in en het team moest opgeven.

"In het eerste gedeelte van de race waren we erg competitief. We konden veel plekken goedmaken dankzij een goede strategie en een consistente pace", vertelt de 45-jarige coureur na afloop van zijn korte race. "We reden twee, drie uur aan de leiding. Ik vond het fantastisch om op kop te rijden! Jammer genoeg werden de omstandigheden steeds slechter en Ahmad - die met slicks op een natte baan reed - maakte een fout. We moesten daarna opgeven. Dat was zonde."

Dat er wat moois te halen was, blijkt wel uit het resultaat van de andere WRT BMW. In de #31 snelden Augusto Farfus, Marco Wittmann en René Rast naar een tweede plek in de LMGT3-klasse, achter de Manthey Porsche met onder andere de Nederlander Morris Schuring. Farfus is na de race positief verbaasd over het eindresultaat. "Op zaterdagmorgen hadden we dit nooit verwacht. We staan op het podium en maken kans op de wereldtitel", vertelt een euforische Braziliaan. In de LMGT3-kampioenschap staat het team twee punten achter Manthey.

Farfus dankt iedereen binnen WRT. "Dit is het resultaat van goed teamwork en de inzet van het hele team. Tijdens de moeilijke omstandigheden in de nacht wisten we de auto op de baan te houden. We worden beloond voor onze perfecte strategie, pitstops en set-up. Dit resultaat mogen we vieren", besluit hij.