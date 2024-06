Schuring geniet van zege in 24 uur van Le Mans: "Traantje gelaten"

Als coureur van Porsche EMA Manthey in het World Endurance Championship had de 19-jarige Morris Schuring al ervaring opgedaan in de eerste drie races van het seizoen, maar de vierde ronde was zijn grootste uitdaging tot nu toe: Le Mans. De 24 uur van Le Mans was een spektakelstuk, mede door de regen en hevige gevechten op de baan. In de LMGT3-klasse was er ook een lang en zwaar gevecht, waarbij de #46 Team WRT BMW even de zege leek te kunnen pakken, maar door een crash kon een streep door dat team. Beetje bij beetje schoof de #91 Porsche van Schuring en teamgenoten Richard Lietz en Yasser Shahin op en in de slotfase was duidelijk dat zij om meer dan alleen een podium konden strijden.

Ondanks alle uitdagingen tijdens de race, slaagden zij er in om de race in de LMGT3-klasse te winnen. "Het moet nog even bezinken, denk ik", reageert Schuring tegenover Motorsport.com na het behalen van de zege in zijn eerste deelname aan de 24 uur van Le Mans. "Het voelt heel surrealistisch. Ik had wel een paar traantjes gelaten toen Richie over de lijn kwam, dat was echt een mooi moment. En ja, hier met die beker in mijn hand, die honderdduizend mensen daar op het podium: megagaaf", straalt Schuring.

Door de regen was de race heel onvoorspelbaar. Zo begon het al relatief vroeg in de race te regenen, waarna het in de nacht en ochtend dusdanig hard regende dat zelfs de safety car nodig was. Ook in de slotfase trokken de buien over het circuit, wat ook voor Schuring tot spannende momenten leidde. "Er waren momenten dat ik in de auto zat en met het stuur op 180 graden naar de muur keek en dacht, 'oh, dat had ook het einde kunnen zijn'. Want het was gewoon heel moeilijk met slicks in de regen en soms moest je gewoon overleven, omdat de baan toch weer heel snel opdroogde", legt de Porsche-coureur uit. "Maar het team heeft me daar heel goed in gecoacht, de rijders hebben goede beslissingen gemaakt, de auto was heel goed voorbereid. Naar mijn mening hebben we een perfecte race gereden, we hebben geen fouten gemaakt, dus daar kunnen we trots op zijn."

Voor Schuring had deze zege nog een extra mooi tintje, want niet alleen had hij de felbegeerde gouden bokaal voor de zege, ook mocht er een tweede zilveren trofee mee naar huis. "Deze beker betekent dat je de snelste stint van het GT3-veld hebt gereden, dus ik ben vrij tevreden met mijn eigen stints", lacht Schuring. "Daar ben ik heel blij mee en ook gewoon heel trots op, want ik heb hier ook echt heel erg hard voor gewerkt. Dus daar ben ik echt heel blij mee."

Nu hij de race al in zijn eerste poging in de LMGT3-klasse heeft gewonnen, rijst de vraag wat het doel wordt voor de volgende 24 uur van Le Mans. Dat Schuring wil terugkeren op het Circuit de la Sarthe, dat staat vast. "En het liefst in een hypercar", laat hij doorschemeren. "Maar nu wil ik gewoon genieten en dan zien we wel verder."