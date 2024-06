Opluchting bij Van Uitert na Le Mans-podium: "Toch een beloning"

Niet alleen in de Hypercar-klasse was het spannend in de enerverende 24 uur van Le Mans. In de LMP2 werd ook hevig gestreden om de zege en podiumplaatsen, met de #10 Vector Sport, #183 AF Corse, #34 Inter Europol, #22 United Autosports en de #28 IDEC Sport van Job van Uitert. Deze top-vijf werd op de finish slechts gescheiden door 39 seconden en voor Van Uitert was die slotfase al helemaal spannend, want Nicolás Varrone zat hem op de hielen en zo leek dat podium even in gevaar te komen. Uiteindelijk had Van Uitert 1,7 seconde over op de streep om er alsnog een podium uit te slepen.

Die spannende slotfase verliep niet zo heel makkelijk, mede door de banden, zoals Van Uitert uitlegt in gesprek met Motorsport.com. "Het team houdt je gewoon op de hoogte van wat je moet doen, waar je ligt", begint Van Uitert. "Het was niet makkelijk, we hadden echt de verkeerde bandenspanning op het einde, veel te laag. En het begon heel hard te regenen, terwijl we gokten dat het weer zou opdrogen. Dat maakte het echt moeilijk. Het was uiteindelijk nog close, maar we hebben het gewoon voor elkaar gekregen."

Voor Van Uitert is deze derde plaats in Le Mans een mooie opsteker na al die jaren in deze langeafstandsklassieker. "Eindelijk op het podium in de LMP2", slaakt hij een zucht van opluchting. "Met Frits [van Eerd] heb ik toen wel natuurlijk al in Pro-Am op het podium gestaan, maar dit voelt dan toch nog wat specialer. Toch een beloning na al die jaren hier rondjes rijden", lacht Van Uitert.

Met dat podium op zak moet er natuurlijk wel al gedacht worden aan de volgende stap: de zege. Van Uitert geeft aan dat hij hoopt hier volgend jaar weer terug te keren in de LMP2 om te proberen voor die zege te gaan, al maakt hij er geen geheim van dat hij van meer droomt. "Misschien wel de Hypercar, dat zou ook nog kunnen. Ik sluit niks uit. We gaan daar ons best voor doen."

Voor Van Uitert houdt het dan nog niet op met de langeafstandsraces deze maand, want over twee weken komt hij in actie tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps namens Comtoyou in de Aston Martin. "We gaan kijken of we daar ook een podium kunnen halen", besluit de LMP2-coureur.