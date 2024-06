Zaterdagavond kwam de 24 uur van Le Mans vroegtijdig ten einde voor de #15 WRT BMW M Hybrid V8 van Dries Vanthoor, Raffaele Marciello en Marco Wittmann. Rond 22.35 uur belandde Vanthoor hard in de vangrails, nadat hij een stevige tik kreeg van Robert Kubica in de #83 AF Corse Ferrari 499P. Dat gebeurde bij het op een ronde zetten van de Manthey PureRxcing Porsche op het rechte stuk voor Mulsanne Corner. Het voorval leverde Kubica en AF Corse een stop-and-go-straf van 30 seconden op, maar desondanks bleef die equipe tot de uitvalbeurt op zondagochtend meedoen om het podium.

De hoogte van die straf viel dan ook niet in goede aarde bij Team WRT en BMW. "Dit vinden we onacceptabel, deze straf vinden wij niet eerlijk. Als je iemand uit de race rijdt, verdien je het om veel meer afgeremd te worden dan dat je drie uur later weer om het podium kan vechten", zei WRT-teambaas Vincent Vosse tegen Motorsport.com over de straf van de #83 AF Corse Ferrari. Via X liet ook Vanthoor van zich horen. "Dank voor al jullie berichten, ik ben in orde! Ik heb slechts een kleine hersenschudding. Het was gewoon een slechte dag voor onze sport, je drukt iemand met 300 kilometer per uur van de baan en krijgt een straf van slechts dertig seconden. Sorry WEC, maar ik verlies het vertrouwen."

WRT BMW had liever gezien dat AF Corse Ferrari en Kubica bestraft werden met een stop-and-go van drie of vijf minuten, waardoor die auto een ronde achterstand zou oplopen. Vosse benadrukt echter dat dit niets te maken heeft met Kubica zelf, die enkele jaren met succes voor WRT heeft gereden. "Ik ben close met Robert, hij heeft enkele jaren voor ons gereden. We hebben vorig jaar het kampioenschap met hem gewonnen en ik heb veel respect voor hem", legt Vosse uit. "Laat ik zeggen dat ik zoiets niet van hem verwacht had. Ik zal echter geen oordeel vellen. Eerst moet ik afkoelen en dan praat ik volgende week wel met hem over het incident. Ik ben helaas echter teleurgesteld over de situatie, die ontstaan is door een sportman van zijn niveau."

De 24 uur van Le Mans verliep over de gehele linie teleurstellend voor WRT BMW, want de zusterbolide met startnummer 20 raakte na tweeënhalf uur al zwaar beschadigd na een incident van Robin Frijns. Hij bracht de hypercar nog terug naar de pits, maar pas vlak voor de finish zou de bolide weer op het asfalt verschijnen. Dat had weliswaar eerder gekund, maar BMW wilde geen risico lopen met het oog op de WEC-race in Sao Paulo op 14 juli. "Le Mans kan wreed zijn. Je moet geen fouten maken en dat lukte ons niet", erkende Andreas Roos, hoofd van BMW M Motorsport, tegenover Motorsport.com. "Dat is hoe je tegenwoordig races wint. Helaas zagen we dat we op een gegeven moment snel waren, maar we waren wellicht te snel of we probeerden het te hard."