De Vries baalt van mislopen zege 24 uur van Le Mans: "Zo dichtbij en toch ver weg"

De 92ste editie van de 24 uur van Le Mans is er een voor de geschiedenisboeken geworden. Het was een chaotische race waarin de regen regelmatig voor een verrassingselement zorgde en de strategie dus plots overboord kon. Voor de #7 Toyota verliep de race voor een groot deel goed. Het team van Kamui Kobayashi, José María López en Nyck de Vries moest na de mislukte kwalificatie van P23 starten en klom gestaag richting de top-tien. Eenmaal daar liep het tegen enkele problemen aan, waaronder een terugval door de keuze voor regenbanden bij de eerste regenbui en olie op de voorruit bij De Vries, die daardoor een extra pitstop moest maken bij de herstart.

In de slotfase leek Toyota de beste strategie in handen te hebben. Het Japanse team was in strijd verwikkeld met de #50 Ferrari, die in de slotfase ook enkele tegenslagen kende. Een cockpitdeur die steeds open schoot vormde daarin het grootste probleem, wat Toyota de kans bood om aan te sluiten en mee te dingen naar de zege. Ferrari had bij die pitstop brandstof getankt, maar het was nog zeer de vraag of zij met deze strategie het einde van de race zouden halen. Het was aan López om in die laatste stint te jagen op Nicklas Nielsen in de 499P, maar die wist wonder boven wonder genoeg brandstof te sparen om met nog slechts twee procent energie over de streep te komen en de zege te pakken - op 14,2 seconden van Toyota.

Na afloop van deze uitdagende 24 uur van Le Mans blikt Nyck de Vries tevreden terug als hij naar de prestaties van zijn team kijkt, al baalt hij uiteraard ook van het feit dat er niet meer in zat dan die tweede plek. "Ik wil allereerst mijn teamgenoten en iedereen binnen het team bedanken voor het harde werk tijdens deze ontzettend lastige 24 uur van Le Mans", zegt De Vries in reactie aan Motorsport.com. "Het voelt alsof we zo dichtbij waren, en toch ook weer zo ver weg. Maar ik denk dat het desondanks een sterke prestatie was van ons allemaal", besluit de Nederlander.