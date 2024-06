Pin moet geblesseerd afhaken voor 24 uur van Le Mans

Tijdens het FRECA-weekend op Spa moest Doriane Pin al afhaken vanwege pijn, maar de oorzaak daarvan was toen nog niet bekend. Na uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis werden een paar gebroken ribben geconstateerd. De timing daarvan is ronduit vervelend voor de Française, die daardoor de 24 uur van Le Mans aan zich voorbij moet laten gaan. Ze zou in de race deelnemen in de Lamborghini Huracán voor het Iron Dames-team, samen met Sarah Bovy en Michelle Gatting.

In een video op sociale media liet Pin weten teleurgesteld te zijn. "Ik heb de moeilijke beslissing genomen om de 24 uur van Le Mans en FRECA op Zandvoort over te slaan. Het is een hele zware en verdrietige beslissing, vooral omdat Le Mans een van de belangrijkste races van het jaar is. Het is ook voor mij een hele bijzondere", vertelt de Mercedes-junior. "Ik had er enorm naar uit gekeken om samen met jullie [de fans] en het team dat weekend op te trekken. Ik moet nu echter kiezen wat het beste voor mij en voor Iron Dames is."

Iron Dames heeft al een vervangster aangekondigd. Rahel Frey zal plaatsnemen bij Iron Dames om de line-up voor de 24 uur van Le Mans te completeren. De Zwitserse is geen onbekende bij het team. In de afgelopen twee jaar reed zij ook samen met Bovy en Gatting de race op Noord-Franse bodem. Vorig seizoen kwam het team volledig bestaande uit vrouwen tot de beste prestatie in de GTE-Am klasse met een vierde stek.

Einde droom 24 uur van Le Mans?

Het heeft er alle schijn van dat dit ook het voorlopige einde aan de droom van Pin om mee te doen aan de 24 uur van Le Mans is. De 20-jarige heeft eerder verklaard dat zij zich na dit seizoen toe gaat leggen op haar singleseaters-carrière. Tot nu toe laat ze daar bij tijd en wijlen mooie dingen zien. Zo heeft ze in de F1 Academy laten zien bij de top te horen en won ze in het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten een race.