De 24 uur van Le Mans van 1988 staat bij mening Nederlands autosportliefhebber in het geheugen gegrift. Het was niet alleen een schitterende editie, maar ook de derde en tot nu toe laatste keer dat een Nederlander het algemeen klassement van de legendarische langeafstandsrace wist te winnen. Jan Lammers won samen met Johnny Earl Dumfries en Andy Wallace de race in Noord-Frankrijk, in de Silk Cut Jaguar XJR-9LM. Het pak dat Lammers in die race droeg wordt nu geveild bij Catawiki. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan is de verwachting dat je aardig diep in de buidel moet tasten. Volgens de expert van het veilingplatform gaat het pak tussen de 17.500 euro en de 20.000 euro opleveren.

De overall verkeert in goede staat en het gesigneerd is door Lammers zelf. Er zit ook een certificaat van echtheid bij, wat de waarde nog iets verder opkrikt. De veiling start vrijdag om 12:00 en loopt tot en met 15 juni, de dag waarop de 24 uur van Le Mans van dit jaar begint.

Le Mans 1988: een thriller van jewelste

Lammers en zijn teamgenoten hadden het niet gemakkelijk in de race. De Jaguar moest het opnemen tegen het in de jaren 80 oppermachtige Porsche, dat tot dan toe alle 24 uurs-races van het decennium op hun naam had geschreven. Het werd een heus gevecht tussen beide teams en meerdere keren wisselde de leiding. Het was tot het laatste moment nagelbijten om te zien wie er met de winst vandoor ging, want het gat tussen de top-twee was in de gehele race nauwelijks groter dan een halve ronde. Bovendien overwonnen de teams meerdere technische problemen.

In het laatste uur ging het nog bijna mis voor Lammers en Jaguar. Met nog een minuut of veertig te gaan ging de versnellingsbak aan boord van de XJR-9LM kapot. Toch hield Lammers de auto aan de praat, al had hij alleen de vierde versnelling tot zijn beschikking. Door slim gebruik te maken van de koppeling lukte het hem zelfs om met de auto nog de laatste pitstop uit te voeren. In de slotfase werden de andere Jaguars opgedragen om Lammers te beschermen tegen de aanstormende Porsche, maar dat bleek niet nodig. Na 24 uur kwam de #2 Jaguar als winnaar over de streep, volgens de officiële uitslag 180 meter voor de Porsche.