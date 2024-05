Voetbalicoon Zidane geeft startsein voor 24 uur van Le Mans 2024

Zinedine Zidane werd wereldkampioen met Frankrijk en won driemaal de UEFA Champions League als coach van Real Madrid. De legendarische voetballer geeft op zaterdag 15 juni om klokslag 16.00 uur het startsein voor de 92e editie van de 24 uur van Le Mans. De 51-jarige Fransman: “Deze race is met niets te vergelijken: het is een iconische race voor iedereen die van autosport houdt, voor alle mensen over de gehele wereld en het is een bron van trots voor Frankrijk. Ik heb zoveel herinneringen aan de race, de legendarische coureurs, de ongelofelijke verhalen. Dat zijn echter allemaal beelden van tv! Om daar voor het eerst te mogen zijn en de rol van starter te mogen vertolken… Het is overbodig om te zeggen dat ik extreem trots ben.”

Sprintwinnaar Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing, Zinedine Zidane, in Parc Ferme Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

ACO-president Pierre Fillon is eveneens in zijn nopjes: “Le Mans is een wereldwijd bekend evenement dat, door haar historie, grote namen uit diverse werelden heeft samengebracht. Zinedine Zidane is een icoon, een sportman wiens talent vele generaties heeft geïnspireerd.”

Vorig jaar werd de startvlag gezwaaid door NBA-basketballegende LeBron James. Eerder vervulden andere grote sporters deze rol, zoals veertienvoudig Roland Garros-winnaar Rafael Nadal in 2018 - het jaar waarin zijn landgenoot Fernando Alonso debuteerde op Le Mans - en drievoudig Olympisch skikampioen Jean-Claude Killy in 2010.

Wist je dat…

Een van de teamgenoten van Zidane tijdens het WK Voetbal 1998 heeft deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans?

Keeper Fabian Barthez stond tussen 2014 en 2017 driemaal aan de start van de legendarische race. Hij maakte zijn debuut in een Ferrari 458 Italian GT2 van Auto Sport Promotion. Vervolgens nam hij in 2016 en 2017 deel met een LMP2 Ligier-Nissan JSP2 namens Barthez-Panis Competition. Alle drie de keren haalde Barthez de finish.