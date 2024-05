Auto Valentino Rossi tijdens 24 uur van Le Mans in speciale livery

De 24 uur van Le Mans staat halverwege juni op het programma en de voorbereidingen van de deelnemende teams zijn in volle gang. Ook het BMW WRT-team waar onder andere MotoGP-legende Valentino Rossi komende editie voor uitkomt, is druk bezig om zo goed mogelijk voor de dag te komen in Noord-Frankrijk. Donderdag presenteerde de Belgische renstal de livery's van de twee auto's, waarbij vooral de #46 opvalt.

De auto van Rossi en zijn teamgenoten Maxime Martin en Ahmad Al Harthy is volledig omgetoverd ten opzichte van de reguliere kleurstelling. De M4 heeft als basis een blauwe kleur en de witte en gele fluorescerende vlakken doen zeer denken aan de helm van Rossi. Het is de renstal ook gelukt om het #46 startnummer te krijgen en die is ook goed zichtbaar op de auto.

Helemaal uniek is de kleurstelling voor WRT niet, zo vertelt teambaas Vincent Vosse bij de onthulling. "Deze hebben we overgenomen vanuit het FIA GTWCE Sprint en de Endurance-kampioenschappen", aldus de Belg. "Degenen die goed hebben gekeken zullen de vlammen, de halve maan en de zon die regelmatig op de helm van Valentino Rossi zitten herkennen."

BWM Team WRT Le Mans design Foto door: Siegerdesigns

Inspiratie uit 1977

De andere auto heeft een wit-rood patroon. Het is voor WRT een eerbetoon aan de BMW 3.0 CSL van het BMW Luigi Team, waarmee in 1977 de IMSA GT-klasse werd gewonnen. "Deze kleurstelling zorgt voor bijzondere herinneringen bij WRT. Dat team werd niet alleen gerund door een grote groep Belgen, maar ook door sportief directeur Pierre Dieudonné", verklaart het team. "Deze auto was de inspiratie voor Vincent Vosse de reden om in de autosport te gaan. Sinds dit succes heeft Vincent altijd een sticker van de auto bewaard. Twee jaar geleden gaf Pierre ook nog zo'n sticker van de auto aan Vincent, dat moet wel een teken zijn!"

Hieronder een foto met de huidige livery en die van de BMW in 1977.