Geen zorgen bij BMW over onervaren line-up 24 uur van Le Mans

Over een kleine maand staat de beroemdste endurance-race van het jaar op het programma: de 24 uur van Le Mans. BMW doet deze editie voor het eerst mee met een Hypercar en op de inschrijflijst staan drie coureurs die voor het eerst aan de race meedoen. Rookies Raffaele Marciello en Marco Wittmann rijden samen met Dries Vanthoor in de #15 BMW. Ook Sheldon van der Linde begint op 15 juni aan zijn eerste poging om succes te bereiken in Noord-Frankrijk, samen met teamgenoten Robin Frijns en René Rast in de #20 M Hybrid.

De geluiden buiten BMW zijn dat de renstal wel voor een heel onervaren line-up heeft gekozen, maar teambaas Andreas Roos is juist blij met de coureurs. "Wij hebben een hele sterke line-up. We hebben daar veel over gepraat met [partnerteam] WRT en we denken dat dit het best mogelijke voor ons was", aldus de topman in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "We hebben een paar enorm ervaren coureurs die in Le Mans in een LMP1 hebben gereden. En we hebben jonge, snelle coureurs die al hebben laten zien dat ze 24-uursraces kunnen winnen. Ik denk dat we de beste combinatie van ervaring en jonge talenten hebben."

Roos wijst met zijn woorden naar de successen van Marciello, Wittman en Van der Linde in andere 24-uursraces. De twee eerstgenoemde coureurs wonnen de 24 uur van Spa, terwijl Van der Linde twee keer tweede is geworden in de 24 uur van de Nürburgring.

WRT-topman Vincent Vossé is het met Roos eens en voegt eraan toe dat er niet te moeilijk gedaan moet worden over het racen op Le Mans. "Het is natuurlijk een heel ander circuit, maar het is geen lastig circuit. Het is niet moeilijk en ook niet heel technisch", aldus de Belg. "Het is wel prettig om wat kennis van het parcours te hebben, maar het is geen probleem als dat niet zo is."

Frijns kan eerste keer goed herinneren

Zoals gezegd is de Nederlander Robin Frijns ook onderdeel van het team voor de 24 uur van Le Mans. De Limburger debuteerde in 2021 en won toen direct de LMP2-klasse namens WRT. Daarom maakt hij zich weinig zorgen over de toevoeging van rookies aan de BMW line-up. "Als je een snelle coureur bent, dan ben je een snelle coureur. Het maakt verder niet zoveel uit", legt hij uit. "Le Mans is natuurlijk heel snel en 24 uur lang. Niemand wil fouten maken, maar een goede coureur blijft een goede coureur."