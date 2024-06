Tijdens de tweede vrije training voor de 24 uur van Le Mans maakte Callum Ilott een stevige crash mee in de Esses tussen de Dunlop-bochten en Tetre Rouge. De Brit stapte in het donker weliswaar ongeschonden uit zijn de zwaar beschadigde #12 Porsche 963 van Jota Sport, maar de bolide zelf was met name aan de voorkant zwaarbeschadigd. "Na het incident met Callum en de #12 Porsche hebben we de situatie nauwkeurig bestudeerd om te begrijpen welke opties we hebben voor de rest van het weekend", zegt teambaas Dieter Gass in een verklaring. "Callum is gelukkig ongedeerd en we zijn de marshals en het medisch team dankbaar voor hun snelle ondersteuning. Helaas is de monocoque beschadigd, die moet dus vervangen worden."

Het moeten vervangen van het chassis van de auto met startnummer 12 is een hard gelag voor Jota Sport, want het was de enige bolide van het team die een plekje had in de hyperpole van donderdagavond. Ilott had eigenlijk de negende tijd neergezet in de kwalificatie, maar schoof een plekje op doordat Kamui Kobayashi en de #7 Toyota GR010 Hybrid een late rode vlag veroorzaakten. Daardoor werden al hun rondetijden uit de kwalificatie geschrapt en kreeg de #12 Jota Porsche alsnog een plek in de hyperpole. Het is nog maar de vraag of de renstal op tijd klaar is met het opnieuw opbouwen van de Porsche 963 LMDh om donderdag om 20.00 uur aan de hyperpole te kunnen beginnen.

"Dit geniet nu onze hoogste prioriteit en het team werkt ongelofelijk hard om de auto opnieuw op te bouwen", vervolgt Gass, die weet dat er in Le Mans strenge regels gelden met betrekking tot het opnieuw opbouwen van auto's. Het team belooft zich dan ook te houden aan de eisen die de regelgevers hebben opgesteld. "We staan dan ook constant in contact met de ACO en de FIA om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle reglementaire verplichtingen", aldus Gass. "Daarna zullen we pas onze vervolgstappen naar buiten brengen."

Donderdag is opnieuw een drukke dag op Le Mans. Eerst staat tussen 15.00 en 18.00 uur de derde vrije training op het programma, waarna om 20.00 uur de hyperpole wordt verreden. Tussen 22.00 en 23.00 uur vindt vervolgens de vierde en laatste vrije training plaats.