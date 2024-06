Toyota van De Vries naar achteren verwezen na kwalificatie Le Mans

Reden daarvoor is het feit dat Kamui Kobayashi in de kwalificatie, die woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur plaatsvond, een rode vlag had veroorzaakt. De Japanner maakte een fout en belandde in de grindbak waar hij niet op eigen kracht uit kon komen. De teamgenoot van Nyck de Vries en José María López had op dat moment een rondetijd genoteerd die goed genoeg was om door te gaan naar de Hyperpole, maar die tijd van 3.24.754 is geschrapt, evenals de andere rondetijden.

Volgens het reglement worden namelijk de rondetijden van een team gedeeltelijk of geheel geschrapt als het een rode vlag veroorzaakt tijdens een sessie. Artikel 10.2.4 van het sportief reglement leest: "Een auto die een rode vlag veroorzaakt in een kwalificatiesessie zal alle of enkele rondetijden geschrapt zien worden van die sessie, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn naar goeddunken van de stewards. Een auto die een rode vlag veroorzaakt, mag niet meer meedoen aan de kwalificatiesessies."

Door het schrappen van de rondetijden zal de Toyota #7 dus niet deelnemen aan de Hyperpole en zodoende staat geen van beide GR010 Hybrids in die top-acht. De zusterauto met Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa en Brendon Hartley kwam niet verder dan de elfde tijd. Kobayashi, De Vries en López vormen het enige team zonder rondetijden, waardoor zij achteraan moeten aansluiten bij de start van deze 92ste editie van de 24 uur van Le Mans, op plaats 23.

Voor de Jota Porsche #12 van Will Stevens, Norman Nato en Callum Ilott is het schrappen van de rondetijden van de #7 Toyota goed nieuws: zij schuiven een plekje op en mogen donderdag wel deelnemen aan de Hyperpole. Daarin zullen zij het moeten opnemen tegen de #15 BMW, #3 Cadillac, #50 Ferrari, #35 Alpine, #2 Cadillac, #51 Ferrari en de #6 Porsche. Lamborghini, Peugeot, Isotta Fraschini en Toyota liepen dus uiteindelijk een plekje mis voor de strijd om de felbegeerde pole-position. Renger van der Zande is de enige Nederlander in de Hyperpole voor de Hypercars.